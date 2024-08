Olimpíadas 2024: boxeadora pede desculpas à atleta reprovada em teste de gênero; entenda

Imane venceu o embate da categoria até 66kg, mas a italiana se recusou a cumprimentá-la. A polêmica havia começando antes dos Jogos quando Khelif foi reprovada em um teste de gênero em um torneio na Índia, da Federação Internacional de Boxe (IBA). Depois de suspender a entidade, o Comitê Olímpico Internacional (COI) defendeu a atleta.

A italiana afirmou que abandonar a luta foi uma decisão madura que visava proteger sua integridade física, mas que ela se arrepende de não apertar a mão da oponente. “Não foi algo que eu queria ter feito”, afirmou a boxeadora. “Na realidade, gostaria de me desculpar com ela e com todos os outros. Eu fiquei com raiva porque minha Olimpíada foi para o saco”.