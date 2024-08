Olimpíadas 2024: campeã Bia Souza quer mais mulheres no judô

Ele ainda revelou os desafios enfrentados pela equipe, mencionando que ele próprio estava com o cotovelo lesionado, Bia com os dois ombros com problema e Larissa se recuperando de uma cirurgia. Apesar disso, o time se uniu e conseguiu conquistar ainda a medalha de bronze no judô misto de equipes. “Sabia que poderíamos sair com a medalha. A conquista por equipe é o sonho de muitos, e isso nos motivou ainda mais a lutar e dar o nosso melhor”.

Para Bia, a luta contra a coreana foi a mais especial, mas a vitória sobre a francesa também comprovou que estudo minucioso dos detalhes valeram a pena. “Tive muita ajuda ao longo dessa jornada, e mesmo diante dos obstáculos, persisti e acreditei nesse sonho. Essa conquista foi resultado de muito esforço e dedicação de toda a equipe.” Ela ainda confessou que não tinha a dimensão da conquista até sentir o amor e o reconhecimento do público que foi demonstrado na chegada dos atletas ao Aeroporto de Guarulhos.

Para exemplificar o apoio recebido pelos judocas, Pimenta contou que um de seus “rituais” ao chegar de viagem não pôde ser concluído devido ao público que as esperava no local. “Normalmente, pego um açaí e um pão de queijo quando chego ao terminal. Já fiz esse caminho umas vinte vezes nos últimos tempos. Hoje, não consegui (risos). Mas o carinho e a recepção de vocês recompensaram tudo”, disse em tom de brincadeira.