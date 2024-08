Olimpíadas 2024: Entenda como são dadas as notas na ginástica artística

Basicamente, as notas na ginástica são divididas em duas partes: as notas por dificuldade (D) e as notas por execução (E). A soma delas determina a avaliação geral da ginasta. Antigamente, as notas eram dadas no padrão de 0 a 10. Então, a partir 1976, nos Jogos de Montreal, a romena Nadia Comaneci começou a colecionar marcas impressionantes. Deste evento em diante, a nota máxima começou a ser dada com frequência exagerada, o que culminou numa ‘banalização do 10′.

Movimentos menos complexos, se executados da maneira correta, passaram a ganhar nota máxima nas mais diversas competições. Isso passou a incomodar o público que assistia as exibições (tanto fãs como atletas), chegando inclusive a render vaias na Olimpíada de Atenas-2004. Foi então que a Federação Internacional de Ginástica (FIG) optou por mudar o esquema de pontuação, que é adotado até hoje.