Olimpíadas 2024: Rayssa Leal manda mensagem religiosa em Libras; ato é proibido pelo COI

A jovem de 16 anos afirma que tem o costume de repetir a mensagem antes das competições de que participa. Ela é evangélica, da Igreja Batista em Imperatriz, no Maranhão. Com o gesto, Rayssa “driblou” uma recomendação para que os atletas não façam manifestações religiosas durante as competições. O objetivo é manter a laicidade do evento, ou seja, a imparcialidade em relação às questões religiosas, sem apoiar ou se opor a nenhuma religião.

Em 2023, o Ministério de Esportes da França, por meio da ministra Amélie Oudéa-Castéra, determinou que o uso de símbolos religiosos durante as Olimpíadas seriam proibidos. A medida, inclusive, fez com que algumas atletas francesas não disputassem os jogos por conta da utilização do Hijab, o véu islâmico da religião muçulmana.