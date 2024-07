Raça Negra, Britney Spears e clássicos franceses: conheça as músicas dos solos brasileiros em Paris

Dentre os diferentes aparelhos da ginástica, o solo talvez seja a categoria mais divertida de se ver. Além dos movimentos plásticos e constantes, as músicas escolhidas pelas atletas para suas apresentações costumam animar os espectadores e divertir as próprias competidoras.

PUBLICIDADE Na fase classificatória da modalidade nas Olimpíadas de Paris 2024, as ginastas brasileiras Júlia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade apostaram em um mix de músicas brasileiras, hits internacionais e até clássicos franceses para embalar suas manobras. Somente Rebeca se classificou para a final, mas todas as apresentações foram celebradas pela torcida francesa e exaltadas nas redes sociais. Confira as músicas escolhidas pelas atletas:

Júlia Soares, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa compõem a equipe brasileira da ginástica nas Olimpíadas de Paris 2024 Foto: Loic Venance/AFP

Raça Negra e Édith Piaf

Aos 18 anos, a estreante Júlia Soares escolheu um clássico brasileiro da década de 90 para embalar sua apresentação. Ao som do famoso “Didididiê”, a ginasta performou e encantou com “Cheia de Manias”, do Raça Negra. O toque de mestre veio com a adição de um trecho de “Milord”, de Édith Piaf, ao pagode. A canção francesa animou a torcida da casa e a nota da brasileira foi 13.500.

Britney Spears

A veterana Jade Barbosa escolheu um hit atemporal do pop internacional para o seu solo e fez sua prova ao som de “...Baby One More Time”, de Britney Spears. A canção, que lançou a cantora norte-americana ao estrelato em 1999, animou a torcida francesa e rendeu a nota 13.500 para a brasileira.

Jacques Offenbach

Já Flávia Saraiva apostou apelou para o patriotismo da torcida francesa e apresentou seu solo ao som de Can-Can, música clássica composta pelo francês Jacques Offenbach. A canção se popularizou no país na Olimpíada disputada na Cidade Luz no século XIX. A nota da brasileira foi 13.166.

Anitta, Beyoncé e MC João

O destaque da noite, no entanto, foi para Rebeca Andrade. A brasileira apostou em um medley com Anitta, Beyoncé e MC João. No começo do solo, o funk “Movimento da Sanfoninha” tomou conta do complexo esportivo. Em seguida, “End of Time” embalou a torcida francesa e, por fim, algumas notas de “Baile de Favela” finalizaram o solo de Rebeca. Com 13.900, a ginasta se classificou para a final com a segunda melhor nota.