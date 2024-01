Kayke, o autor do gol da vitória por 1 a 0, disse que sentiu frio na barriga com tanta gente no estádio. Não podia ser diferente. Eles são novinhos de tudo. Mas quando estão em campo, crescem feito homens. Jogam como gente grande. Então, Mano e sua comissão técnica têm de falar com Danilo e ouvir suas indicações. Em um ano, esses meninos já estarão prontos. O futebol não espera. Eles estão pedindo passagem. E o clube precisa deles. É preciso trabalhar com calma, sem ansiedade e com inteligência. Mas do que ganhar, a Copinha foi criada para revelar jogadores. E o Corinthians tem um safra que via dar frutos.

LEIA OUTRAS COLUNAS DE ROBSON MORELLI Entre o sonho e os desafios desses garotos para não ficar pelo caminho após uma Copinha