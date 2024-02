Super Bowl: pedido de casamento para Taylor Swift e possível gravidez estão entre apostas inusitadas

Os fãs podem fazer uma série de palpites somente relacionados a Taylor Swift. Entre as principais bets já lançadas pelo site americano FanDuel estão um possível pedido de casamento do jogador para a cantora, o anúncio da gravidez, quantas vezes ela aparecerá na TV, ou se vai ser mencionada em algum dos discursos ao longo da noite. Uma aposta de US$ 100 (R$ 496) na proposta de casório vai pagar US$ 920 (R$ 4.563), enquanto o contrário tem uma proporção de 2.200 para 100, ou seja, de acordo com a casa, o mais provável é que os dois apaixonados sigam apenas no namoro, pelo menos por enquanto.

Outro momento que mexe com o imaginário dos apostadores é o show do intervalo, que neste ano vai ter o protagonismo de Usher. É possível apostar no número de músicas no repertório, se o cantor vai lançar alguma nova canção ou se terá algum convidado especial. Alicia Keys aparece como a favorita para um dueto, já que eles gravaram uma versão de “My Boo”. Mas até Madonna e a própria Taylor Swift estão na lista.