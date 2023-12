Atleta mulher mais bem paga do mundo em 2023 faturou R$ 116,7 milhões; veja top 20

Campeã do WTA Finals e de Roland Garros, a tenista polonesa Iga Swiatek, de 22 anos, número um do ranking mundial, foi a esportista mais bem paga de 2023, com US$ 23,9 milhões (R$ 116,7 milhões), dos quais US$ 14 milhões são de patrocinadores.

A informação é da revista americana Forbes, que aponta a esquiadora Eileen Feng Gu, também conhecida por seu nome chinês Gu Ailing, em segundo lugar com US$ 22,1 milhões. Gu, americana que compete pela China, também é modelo e recebeu US$ 22 milhões de contratos publicitários com marcas como Louis Vuitton e Victoria’s Secret.

O tênis ocupou os oito lugares seguintes no ranking das atletas que mais arrecadaram na temporada, num ranking feito somente para elas, com a americana Coco Gauff (US$ 21,7 milhões), a britânica Emma Raducanu (US$ 15,2 milhões), a japonesa Naomi Osaka (US$ 15 milhões, tudo em propaganda porque estava em licença maternidade), a bielorrussa Aryna Sabalenka (US$ 14,7 milhões), a americana Jessica Pegula (US$ 12,5 milhões), a veterana Venus Williams (US$ 12,2 milhões), a cazaque Elena Rybajina (US$ 9,5 milhões) e a canadense Leylah Fernández (US$ 8,8 milhões).

Polonesa Iga Swiatek faturou R$ 116,7 milhões em 2023. Foto: Matt Rourke/AP Photo

Veja a lista das 20 atletas mais bem pagas em 2023