Com a eliminação, Bia desperdiça chance preciosa de ir longe no Aberto da Austrália, onde nunca conseguiu chegar à segunda semana. A brasileira poderia alcançar as quartas de final sem precisar enfrentar rivais do Top 10 pelo caminho. No entanto, jogou abaixo do esperado e acabou sendo eliminada por uma rival que precisou passar pelo qualifying (fase eliminatória anterior) para chegar à chave principal do torneio.

O resultado também mantém o tabu de não ter brasileiros na segunda semana do Major australiano na chave de simples na era aberta do tênis, que começou em 1968. Somente Maria Esther Bueno rompeu essa barreira em 1965, quando foi vice-campeã. Desde então, Gustavo Kuerten, Jaime Oncins e Marcos Hocevar foram eliminados na terceira rodada, como aconteceu com Bia nesta sexta.