Quem é o tenista que acabou com a invencibilidade de Djokovic na Austrália e com seu 25º Grand Slam?

O tenista sérvio Novak Djokovic sofreu uma derrota histórica no Aberto da Austrália nesta sexta-feira, dia 26. Maior campeão do Grand Slam disputado em Melbourne, o número 1 do mundo não resistiu ao grande momento do italiano Jannik Sinner e foi batido por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/2, 6/7 (6/8) e 6/3, em 3h22min de confronto. Sinner avançou para sua primeira final deste nível na carreira.

A rara derrota marca o fim de uma poderosa série invicta do sérvio nas quadras duras do Aberto da Austrália. O dono de dez troféus no torneio não perdia em Melbourne desde a edição de 2018. Eram 33 jogos de invencibilidade. Djokovic vinha dos títulos conquistados em 2019, 2020, 2021 e 2023 — em 2022, ele foi deportado antes do início da competição por não ter comprovante de vacinação contra a covid-19. A série invicta de Djokovic era a maior da história no Aberto da Austrália. Entre todos os quatro torneios de Grand Slam, era a sexta da lista. A maior de todas pertence ao sueco Bjorn Borg, que venceu 41 jogos consecutivos em Wimbledon na década de 1970.

Djokovic perdeu invencibilidade de seis anos no Aberto da Austrália e cai nas semifinais do Aberto da Austrália. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

PUBLICIDADE A derrota ainda trouxe um dado negativo para o sérvio. Pela primeira vez numa partida de Grand Slam, ele saiu de quadra sem ter uma chance sequer de quebra de saque. Curiosamente, Djokovic é conhecido por ser um dos maiores devolvedores de saque da história. “Minha campanha neste torneio não está no mesmo padrão, critério ou nível que eu normalmente jogaria ou esperaria jogar, mas não significa necessariamente que seja o começo do fim, como algumas pessoas gostam de dizer. Vamos ver o que acontece no resto da temporada”, declarou Djokovic, de 36 anos.

Se Djokovic foi eliminado pela primeira vez numa semifinal de Aberto da Austrália, Sinner obteve sua primeira classificação para uma decisão de Grand Slam. O tenista de 22 anos, atual número quatro do mundo, se tornou o primeiro italiano, entre homens e mulheres, a alcançar uma final de simples em Melbourne.

Jack Sinner avançou à final do Aberto da Austrália e vai disputar a primeira decisão da carreira. Foto: JOEL CARRETT / EFE

Quem é Sinner?

Sinner, promessa que vem se confirmando como nova estrela do tênis, venceu Djokovic pela terceira vez nos últimos quatro jogos. No ano passado, superou o rival na semifinal da Copa Davis. Antes, superara o sérvio na fase de grupos do ATP Finals - e Djokovic levou a melhor na final da mesma competição.

Sinner resolveu apostar no tênis aos 13 anos, quando foi treinado por Riccardo Piatti, que também foi técnico de Novak Djokovic e Milos Raonic. Na época, ele também começou a trabalhar com Andrea Volpini e Massimo Sartori. Sartori foi técnico de longa data de Andreas Seppi. Sinner trabalhou com Piatti e Volpini juntos. Sua melhor colocação na ATP é a atual, quarto do mundo desde o ano passado.

O tenista italiano mora em Monte Carlo, Mônaco, mas continua sua torcida pelo Milan no futebol. Um de seus ídolos no tênis é o compatriota Andreas Seppi, que, como ele, é de Bolzano. Em nível mundial, Sinner tem no próprio Djokovic e em Roger Federer suas maiores inspirações.

Nesta sexta-feira, o tenista italiano atropelou o sérvio nos dois primeiros sets. Perdeu apenas três games neste período, graças, principalmente, ao seu jogo preciso, de raros erros. Para efeito de comparação, no fim do jogo Sinner somava 28 erros não forçados, contra incríveis 54 do número 1 do mundo. O italiano obteve cinco quebras de saque, em 11 oportunidades. Djokovic nunca ameaçou o saque do rival.

Na decisão, marcada para a manhã de domingo, pelo horário de Brasília, Sinner vai enfrentar o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev.

Medvedev vira sobre Zverev e também avança à final

O tenista russo Daniil Medvedev buscou uma grande virada sobre o alemão Alexander Zverev, nesta sexta-feira, e avançou à final do Aberto da Austrália. O número três do mundo perdeu os dois primeiros sets da semifinal, mas buscou o empate em dois tie-breaks seguidos e levou a melhor no quinto e decisivo set, após 4h18min de batalha. O placar da incrível vitória por 3 sets a 2 marcou parciais de 5/7, 3/6, 7/6 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/3.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Medvedev vai disputar sua terceira final em Melbourne. Nas duas anteriores, foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal e pelo sérvio Novak Djokovic. O russo, portanto, busca seu primeiro título no Aberto da Austrália. E o segundo troféu de Grand Slam da carreira - levantou a taça do US Open em 2021. Sem tomar conhecimento de Medvedev, Zverev foi dominante nas duas primeiras parciais. Mas a situação mudou a partir do terceiro set. Isso porque o russo elevou seu nível de jogo e passou a errar menos. O duelo ganhou em equilíbrio, tanto que não houve quebras de saque em nenhum momento do terceiro e do quarto sets. Nas duas partidas, Medvedev foi ligeiramente superior no tie-break e buscou a igualdade no placar: 2 a 2 em sets. No quinto, Zverev demonstrou abatimento e cansaço diante da reação do rival. Inseguro, cometeu erros não forçados surpreendentes. O russo aproveitou o momento favorável, obteve duas quebras de saque e encaminhou a vitória. Medvedev e Sinner se enfrentam no domingo, dia 28. Será o décimo confronto entre os dois tenistas. O russo leva a melhor no retrospecto, com seis vitórias e três derrotas. Mas o italiano venceu as três últimas partidas, disputadas todas em 2023.