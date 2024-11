A emocionante carta que Federer escreveu para Nadal em despedida do espanhol

“Vamos Rafa, enquanto você se prepara para se despedir do tênis, tenho algumas coisas para compartilhar antes que você comece a se emocionar. Vamos começar pelo óbvio: você me venceu... e muito. Mais do que eu fui capaz de vencer você. Você me testou como nenhum outro. No saibro, parecia que eu estava entrando no seu quintal, você me fez trabalhar mais do que eu jamais pensei que poderia apenas para manter minha posição”, começou Federer.

E frisou as “artimanhas” do espanhol. “Você me fez repensar meu jogo, chegando até a mudar o tamanho da cabeça da minha raquete, na esperança de ganhar uma vantagem. Não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas você levou tudo isso para o próximo nível, organizando esses rituais, com as garrafas de água como soldados em treinamento, arrumando o cabelo, arrumando a cueca... Tudo isso com a maior intensidade, meio que gostei de tudo.”