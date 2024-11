UFC 309: Charles Do Bronx: ‘Não sou milionário, tenho que lutar para fazer dinheiro’

Charles “Do Bronx” Oliveira volta ao octógono neste sábado, no UFC 309, no Madison Square Garden, em Nova York. O brasileiro faz a revanche contra o americano Michael Chandler. Na primeira luta entre eles, há 3 anos, Do Bronx venceu e conquistou o cinturão dos leves da organização. Agora, quem vencer se coloca na fila pelo título da categoria, que pertence a Islam Makhachev no momento.

Se o brasileiro segue ativo desde aquele primeiro combate contra o americano, o mesmo não acontece com Chandler, que está há dois anos sem fazer uma luta.

Charles do Bronx em treinamento Foto: Léo Souza/Estadão

Se fosse eu parado, o adversário estaria muito mais na minha frente. Eu não sei o jogo dele como será, a gente sabe que ele é um cara explosivo", disse Oliveira, ao Estadão. Michael Chandler chegou a ter uma luta anunciada contra Conor McGregor e até fez a temporada do reality show The Ultimate Fighter para promover o combate, mas o irlandês não voltou ao octógono e segue três anos afastado do esporte, intercalando eventos sociais e ganhando dinheiro das mais diversas formas, até como ator de Hollywood.

“Esperou 2 anos...se você ganhou muito dinheiro...eu também espero 2 anos sentado ganhando muito dinheiro. Ele ganhou dinheiro no TUF, na primeira luta que estava marcada, será que ele ganhou o dinheiro que saiu na mídia? Não tem como julgar se ele achou bom. Eu, como lutador, é meu trabalho, não quero esperar, não quero parar. Se eu fosse milionário eu ficava esperando, mas não sou milionário, então eu tenho que lutar para fazer dinheiro”, disse Do Bronx.

Diversas vezes em sua carreira, o brasileiro disse que gostaria de lutar contra Conor McGregor por conta do dinheiro. Mas enquanto o irlandês não se resolve, Do Bronx ressaltou o seu caso.

“Eu não tenho vontade de lutar com o Conor. Eu acho que essa luta me faria ganhar muito dinheiro e eu vendo muito e ele também vende, se você pergunta pra qualquer pessoa dessa sala, todo mundo ia querer ver. Mas não adianta só um querer, tem que os dois querer. É complicado falar da vida do outro, tem hora que ele posta treinando e fala que quer lutar...”.