No evento principal do UFC 307, em Salt Lake City, Alex Poatan mostrou porque é o lutador mais temido do MMA no mundo atualmente e manteve o cinturão dos meio-pesados da organização ao nocautear Khalil Rountree Jr. no quarto round neste sábado.

Poatan teve dificuldades nos três primeiros rounds, mas no quarto round enfim acertou uma sequência de golpes que deixaram o norte-americano completamente ensanguentado.

Rountree aos poucos foi perdendo os sentidos, e Poatan foi cada vez mais encaixando golpes, até que o americano caiu no octógono sem reação. Essa é a terceira defesa de cinturão dos meio-pesados de Poatan, de 37 anos, nos últimos 7 meses. O brasileiro, cada vez mais se consolida como um dos maiores nomes da história do UFC.

Além disso, fica claro que neste momento não há desafio para o brasileiro nesta categoria e será preciso que Poatan suba de categoria e tente ser campeão de três categorias diferentes, algo jamais feito no UFC até hoje.

Alex Poatan em ação no UFC





Veja os resultados do UFC 307

Card principal

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Julianna Peña venceu Raquel Pennington por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mario Bautista venceu José Aldo por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-médio (até 83, 9 Kg): Roman Dolidze venceu Kevin Holland por nocaute técnico aos 5m00s do 1° round

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kayla Harrison venceu Ketlen Vieira por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Card Preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joaquin Buckley venceu Stephen Thompson por nocaute aos 2m17s do 3° round

Peso-palha (até 52,1 Kg): Iasmin Lucindo venceu Marina Rodriguez por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Alexander Hernandez venceu Austin Hubbard por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)

Peso-médio (até 83,9 Kg): César Almeida venceu Ihor Potieria por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ryan Spann venceu Ovince Saint Preux por finalização (guilhotina) a 1m35s do 1° round

Peso-palha (até 52,2 Kg): Tecia Pennington venceu Carla Esparza por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Court McGee venceu Tim Means por finalização (mata-leão) aos 3m19s do 1° round