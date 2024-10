UFC 308: onde assistir ao vivo e card completo do evento com disputa de cinturão dos penas

A principal organização de MMA do mundo retorna neste sábado, 26, à Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para o UFC 308. O país de Oriente Médio é um dos principais parceiros da organização nos últimos anos e um destino para os eventos principais da marca. Entre os destaques do card, está a disputa pelo cinturão do peso-pena. O evento, com o card preliminar, inicia às 11h (de Brasília), enquanto o principal está marcado para as 15h.

Ilia Topuria, atual campeão do peso-pena, enfrenta Max Holloway na luta principal do evento. Holloway é também o detentor do título BMF (Mais durão do UFC) e já foi campeão da categoria. A meta é derrotar o georgiano, radicado na Espanha, para retomar o título dos penas. Se algum dos lutadores tiver algum problema antes do combate, Diego Lopes, brasileiro, será o substituto imediato. No coevento principal, Robert Whittaker duela com Khamzat Chimaev nos pesos-médios. Os dois lutadores já se sagraram campeão da categoria e tentam ganhar nova chance pelo título, atualmente sob a posse de Dricus Du Plessis.

UFC 308 acontece neste sábado, nos Emirados Árabes Unidos. Foto: Divulgação/ UFC

O UFC 308 ainda terá seis brasileiros no card preliminar. Rafael dos Anjos, veterano e ex-campeão dos leves, é o destaque e enfrenta o americano Geoff Neal. Nos médios, Brunno Hulk e Bruno Blindado enfrentam Abus Magomedov e Ismail Naurdiev, respectivamente.

Confira o card completo e onde assistir ao UFC 308

Card Preliminar – 11h (de Brasília) no UFC Fight Pass e Canal Goat

Peso Meio-Pesado: Ibo Aslan x Raffael Cerqueira

Peso Meio-Médio: Geoff Neal x Rafael dos Anjos

Peso-Leve: Mateusz Rebecki x Myktybek Orolbai

Peso-Médio: Abusupiyan Magomedov x Brunno Tubarão Ferreira

Peso-Pesado: Kennedy Nzechukwu x Chris Barnett

Peso-Galo: Farid Basharat x Victor Hugo

Peso-Médio: Ismail Naurdiev x Bruno “Blindado” Silva

Peso Meio-Médio: Rinat Fakhretdinov x Carlos Leal

Card Principal do UFC 308 – 15h (de Brasília), no UFC Fight Pass