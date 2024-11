Veja os 5 motivos que determinaram a derrota de Mike Tyson para Jake Paul

Mike Tyson x Jake Paul: veja como foi a derrota da lenda do boxe

Juventude de Jake Paul

Jake Paul não é um pugilista por natureza. Ele ganhou fama como youtuber, diferente de Tyson, que nasceu para o esporte e dedicou boa parte da sua vida para isso. O que começou como uma brincadeira por parte de Paul acabou de tornado sério: tanto do ponto de vista midiático, como - e principalmente - do ponto de vista comercial.

É inegável o fato de que a idade é determinante, tanto de um lado como do outro. E Jake Paul usou isso a seu favor. É claro, não dá só para contar com o fator idade num duelo como esse. Afinal, do outro lado estava um dos boxeadores mais letais de todos os tempos.

Jake Paul usa sim o boxe para se promover, mas não desrespeita o esporte. Pelo contrário. A luta com Tyson prova isso. O youtuber se dedicou intensamente para o duelo. Não o tratou como uma brincadeira. Quem assistiu ao confronto viu dois oponentes que se respeitaram e, acima de tudo, respeitaram o esporte de luta. Com a seriedade na ponta das luvas nos dois corners, no fim, venceu aquele que teve o tempo a seu favor.