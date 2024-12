Bortoleto é enaltecido por Alonso após título da Fórmula 2: ‘Fez história de novo’

O título de Gabriel Bortoleto na Fórmula 2 foi decretado neste domingo, 9, no GP de Abu Dabi. O segundo lugar na corrida foi o suficiente para consagrar o brasileiro como campeão da temporada. Mas as comemorações não foram restritas aos brasileiros. Fernando Alonso, piloto da Fórmula 1 pela Aston Martin, foi um dos primeiros a se juntar ao piloto após o triunfo.

O espanhol de 42 anos é um dos mentores do piloto paulista, em entrevista após a vitória do seu aprendiz, Alonso manifestou estar orgulhoso pela conquista do jovem brasileiro e também rasgou elogios aos feitos que ele vem conquistando em sua carreira.

Gabriel Bortoleto foi campeão da Fórmula 2 neste domingo, em Abu Dabi. Foto: Formula 2 via Instagram

PUBLICIDADE “A corrida foi mais calma do que eu esperava depois daquela largada. Mas foi incrível. Acho que ele fez história de novo”, destacou Alonso. O adversário do brasileiro, Isack Hadjar, ficou parado no grid no início da corrida, trazendo poucas dificuldades para Bortoleto, que terminou na segunda colocação e levou o troféu da temporada. Alonso também rasgou elogios às conquistas de seu pupilo e destacou a personalidade do brasileiro. “Estreante e campeão na F-3, estreante e campeão na F-2... Acho que poucas histórias foram tão bonitas, de talento, superação, humildade. Estou muito feliz por ele e por ver o carinho do Brasil e da Sauber e de todo mundo. Só lhe desejo o melhor para o futuro.”

Gabriel Bortoleto dedicou o seu título ao Brasil e aos brasileiros que acompanham a sua carreira. Em um post no X, o piloto pôde compartilhar a sua alegria com seus fãs.

Com contrato com a equipe da Sauber para 2025 e vaga garantida na próxima temporada da Fórmula 1, o Brasil volta a ter um representante na principal competição de automobilismo do mundo após sete anos fora do grid.