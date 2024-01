Max Verstappen encerrou as férias e já começou a se preparar para a temporada 2024 da Fórmula 1, ao lado de seu novo treinador Rupert Manwaring, conforme relatado pelo jornal holandês De Telegraaf. O período de descanso e relaxamento do tricampeão ficou para trás, mas foram muito bem registrados por Kelly Piquet, sua namorada, que compartilhou nas redes sociais imagens dos dias que os dois passaram em Gstaad, na Suíça, com Penelope, filha de Kelly e enteada do tricampeão de F-1.

A filha do ícone do automobilismo brasileiro Nelson Piquet publicou um vídeo mostrando momentos de descontração e leveza vividos pela família. As imagens vão de passeios de esqui a Verstappen cantando animado em uma festa, porém a grande estrela das gravações é Penelope, que aparece fazendo de tudo: brincando com cavalos, sorrindo em um restaurante, jogando videogame e divertindo-se na neve. “A vida é sobre as memórias que vocês faz”, escreveu Kelly.

Max Verstappen, Kelly Piquet e Penelope aproveitaram os últimos dias de férias do tricampeão de Fórmula 1. Foto: Reprodução/Instagram @kellypiquet

Penelope é filha do piloto russo Daniil Kvyat, com quem sua mãe se relacionou antes de conhecer o holandês. Aos 4 anos de idade, a menina já viralizou várias vezes em momentos descontraídos ao lado do padrasto. Não à toa, é a única capaz de pará-lo, segundo o próprio. “Ela pode (me parar). Às vezes, ela tampa minha visão ou desliga o computador. Ela é única. É muito fofo e legal de ver”, afirmou o piloto à Band.

Antes da diversão no inverno suíço, Verstappen passou por outros lugares na férias. Um deles foi o Brasil, em dezembro do ano passado. A passagem começou no casamento do cunhado Nelsinho Piquet. Depois, ele desfrutou de um merecido descanso na mansão do sogro, compartilhando momentos festivos ao lado de Kelly, com quem namora há cerca de três anos. Por vezes durante esta temporada, foi possível ver a modelo recebendo o amado na pista após corridas.

Kelly Piquet publicou vídeo de momentos descontraídos com Verstappen e a filha. Foto: Reprodução/Instagram @kellypiquet

O holandês participou de atividades como desafios de kart e videogame, além de uma inusitada aventura a bordo de uma Kombi vermelha. Em todos os momentos, o tricampeão de F-1 com a Red Bull parecia feliz de estar no Brasil, sempre cercado de amigos e de brasileiros.