F1: alfinetada de Verstappen em ‘Norris x Piastri’ e mudanças na Red Bull aquecem GP dos EUA

A Fórmula 1 não acompanhava uma disputa parelha pelo título mundial desde 2021. Nas últimas duas temporadas, Max Verstappen ganhou o troféu com extrema facilidade, mas em 2024 o fôlego conquistado pelas vitórias iniciais tem se esvaído com uma sequência de maus resultados que fizeram os carros da McLaren e Ferrari se aproximarem da disputa, especialmente com o britânico Lando Norris. Neste fim de semana, em Austin, no GP dos Estados Unidos, surge a oportunidade do holandês readquirir confiança e impor novamente sua soberania na categoria máxima do automobilismo mundial.

Verstappen lidera o campeonato de pilotos com 331 pontos. A disputa pelo segundo lugar está bastante intensa. Norris (McLaren) tem 279 pontos, seguido do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que soma 245, enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren) vem na quarta colocação com 237 pontos.

Max Verstappen espera que a Red Bull retome o bom rendimento e volte a vencer na Fórmula 1. Foto: Jared C. Tilton/AFP

PUBLICIDADE Restam seis Grandes Prêmios, sendo seis corridas principais e três sprints. Isso significa que há 180 pontos em disputa. A diferença entre Verstappen e Piastri é de 52 pontos. Neste caso, se o holandês terminar em segundo lugar em todas as provas, independentemente do resultado dos adversários, será o campeão. A última vez que Max Verstappen subiu no lugar mais alto do pódio foi na corrida sprint do GP da Áustria, há praticamente quatro meses. Desde então, a Red Bull acumulou fracassos e reclamações do tricampeão. Foram três pódios nos últimos oito Grandes Prêmios. No entanto, a boa notícia é que a pior posição conquistada pelo holandês nesse intervalo foi um sexto lugar, que é considerada uma posição razoável.

É esperada para etapa texana uma série de atualizações nos carros da Red Bull que prometem recolocar os austríacos na luta pelas vitórias. As outras equipes também trarão algumas modificações, mas só quando todos estiverem na pista é que serão provadas e aprovadas as alterações.

Outro diferencial para este fim de semana diz respeito à programação. É um fim de semana com corrida sprint. Por isso, só há um treino livre, antes dos classificatórios e as corridas. Apesar das três semanas que separaram este do último GP, os carros só podem testar as mudanças na prática durante o fim de semana de corrida.

“Fizemos mudanças no carro para que ele se adapte melhor ao circuito, então vamos ver se isso nos deixa mais competitivos”, disse Verstappen à AFP nesta quinta-feira.

Do outro lado, Norris mostra confiança, mas ressalta que o asfalto novo e alterações nas zebras podem causar impacto no rendimento dos carros. “Não tenho ideia se vai ser uma coisa boa ou ruim. Acho que ninguém sabe. Entendo que provavelmente todos nós tratamos isso como oportunidades até sabermos algo diferente. Muitas coisas podem acontecer por ser um GP com corrida sprint”, afirmou o britânico.

Ao estilo texano, Lando Norris posa para foto em Austin. Foto: Angela Weiss/AFP

Concorrência interna na McLaren tem pitaco de Verstappen

Na Fórmula 1, tornar-se um piloto competitivo e vitorioso provoca consequências. Amizades são desfeitas, e boas relações simplesmente acabam. Esse cenário é comum aos grandes campeões. O bom desempenho teve como resultado para Norris problemas com seu amigo Verstappen e o companheiro de equipe Piastri.

A disputa interna entre Norris e Piastri ganhou diferentes contornos desde a confusão montada pela McLaren para estabelecer o australiano como vencedor do GP da Hungria. Piastri ganhou também no Azerbaijão, mas Norris está à frente na classificação e já faturou três corridas em 2024.

Oscar Piastri, com botas de cowboy nas mãos, quer mostrar à McLaren que pode lutar pelo título mundial. Foto: Angela Weiss/AFP

Uma dúvida paira sobre a equipe de Woking: algum piloto deve ter prioridade e privilégios na disputa do título? Quem aproveitou a confusão na confusão na concorrente para colocar mais lenha na fogueira foi Verstappen. “Para mim, ele (Piastri) definitivamente não é um (piloto número dois) e, se eu fosse ele, jamais aceitaria (essa condição)”.

Programação, horários e onde assistir ao GP dos EUA de Fórmula 1

Sexta-feira - 18/10

14h30 - Treino Livre - BandSports

- Treino Livre - 18h30 - Classificatório para a corrida sprint - BandSports Sábado - 19/10 15h - Corrida sprint - Band e BandSports

- Corrida sprint - e 19h - Classificatório para a corrida principal - BandSports Domingo - 20/10 16h - Corrida - Band