Max Verstappen não parece ter um adversário à altura na temporada 2023 de Fórmula 1. Após as férias de verão, a categoria máxima do automobilismo mundial retoma suas atividades nesse fim de semana no país do bicampeão. No GP da Holanda, em Zandvoort, dificilmente a vitória escapará do piloto da Red Bull. Dentro de casa, porém, Verstappen encara desafios maiores diante das travessuras da jovem Penelope, sua enteada, filha de Kelly e neta do tricampeão Nelson Piquet.

Penelope tem os genes da velocidade no sangue e também adora balé. Neta de Nelson Piquet, a garota é filha do também piloto russo Daniil Kvyat, com quem sua mãe Kelly se relacionou antes de conhecer Verstappen. Penepole nasceu em 27 de julho de 2019. Com quatro anos de idade, costuma aparecer com frequência nas lives do padrasto, fazendo carinho, tampando a boca do piloto e “perturbando” o holandês diante do computador, para a alegria dos rivais.

Desde o início do ano têm repercutido nas redes sociais cortes de lives em que Verstappen participa e tem Penelope como protagonista. Os vídeos arrancam gargalhadas dos fãs de Fórmula 1 e mostram um perfil carinhoso de Verstappen e travesso da neta de Piquet. Em uma das cenas, ela aparece apertando as bochechas do bicampeão.

Como é a relação entre Daniil Kvyat, Kelly Piquet e Max Verstappen?

Daniil Kvyat, pai de Penelope, foi pilotou de Fórmula 1 entre 2013 e 2020, ficando fora apenas da temporada 2018 ao se transferir para a Ferrari para ser piloto de desenvolvimento. Nos demais períodos, o russo esteve na satélite Toro Rosso (atual AlphaTauri) e na matriz Red Bull. É aí que as histórias de Kvyat e Verstappen se esbarram.

Continua após a publicidade

Enquanto o russo estava na Red Bull, Verstappen despontou na Toro Rosso com ótimos resultados, que se contrapunham ao desempenho abaixo do esperado de Kvyat na escuderia austríaca. Em 2016, após quatro provas, a direção da Red Bull decidiu promover a troca, rebaixando o russo e tornando Verstappen piloto principal da equipe. Logo no primeiro Grande Prêmio após a mudança, o holandês mostrou a que veio e venceu a corrida na Espanha.

Kelly e Kvyat começaram o relacionamento em 2017 e, nos primeiros meses de 2020, surgiram rumores da separação, que foi confirmada pouco depois. A filha de Nelson Piquet engatou o romance com Verstappen em outubro do mesmo ano e desde então namoram.

Max Verstappen, Kelly e Penelope Piquet vivem juntos em Mônaco. Foto: Reprodução/ Instagram @kellypiquet

Em julho, as famílias se reuniram para comemoram o quarto aniversário da pequena Penelope. Em uma foto registrada nas redes sociais, a garota aparece com a mãe, Kelly, o pai, Kvyat, e o padrasto, Verstappen. Além deles, também compareceram à festa outros membros do circo da Fórmula 1, como o britânico Lando Norris e o holandês Nyck de Vries. Quem também apareceu foi o tenista russo Daniil Medvedev. Veja o registro:

Verstappen não esconde sua relação afetuosa com “P”, apelido de Penelope. “Bem, faz parte de tudo, não é? Para mim, é muito legal e doce. E, claro, aquelas streamings que fazemos juntos, você precisa de bem menos concentração. Durante as corridas importantes, fico menos incomodado. Mas sim, essas coisas fazem parte de tudo. Ela (Penelope) só pensa em ‘telas, diversão, volante’”, afirmou o holandês, prestes a ganhar seu terceiro título na F-1.

Única pessoa capaz de parar Verstappen é Penelope? Para o holandês, a resposta é sim. “Ela pode (me parar). Às vezes, ela tampa minha visão ou desliga o computador. Ela é única. É muito fofo e legal de ver”, afirmou o piloto em entrevista à Band. Confira outros momentos descontraídos da relação entre o bicampeão mundial e sua principal concorrente:

Continua após a publicidade

Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1: Datas, horários e onde assistir