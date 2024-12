Gabriel Bortoleto chega em segundo em Abu Dabi e conquista o título da Fórmula 2

Gabriel Bortoleto é o grande campeão da temporada de 2024 da Fórmula 2. Neste domingo, 8, o brasileiro ficou na segunda colocação na corrida de Abu Dabi, o que foi suficiente para o piloto assegurar o título da categoria.

O francês Isack Hadjar, rival direto do brasileiro na disputa pelo título, ficou travado na largada da prova em Abu Dabi. Ele precisou receber ajuda para voltar aos boxes. Assim, o francês caiu para o último lugar. O vencedor do GP foi o paraguaio Joshua Durksen.

Gabriel Bortoleto chegou em segundo lugar e conquistou o título da Fórmula 2. Foto: @Formula2 via X

PUBLICIDADE Gabriel Bortoleto irá disputar a Fórmula 1 a partir da temporada de 2025. Ele irá representar o Brasil na escuderia Sauber. O País não tem um representante na Fórmula 1 desde 2017, quando Felipe Massa estava nas pistas. “Muita gente desconfiou que eu não iria conseguir quando eu estava na FRECA, mas ganhei a F3 e a F2 seguidas. Isso mostra que o brasileiro nunca desiste. A gente tem muita resiliência. A gente é um povo que supera qualquer barreira. Obrigado a todos os brasileiros e a todo mundo que me ajuda, que me apoia nas redes sociais. Esse título é para vocês. Mais para vocês do que para mim mesmo. Isso mostra o quanto o Brasil é forte. E eu vou voltar a representar vocês na Fórmula 1″, disse Gabriel Bortoleto após a conquista.

”É a melhor sensação do mundo, não consigo explicar o que estou sentindo agora. Tanta adrenalina, alegria, todos estão aqui me apoiando, todo o Brasil me assistindo às 6h da manhã. Consegui retribuir essa alegria em um domingo pela manhã. É um sonho, é espetacular. Não estou pensando muito, estou em outra dimensão”, comemorou.

Gabriel Bortoleto começou a corrida em Abu Dabi com 196,5 pontos, contra 192 do vice-líder Isack Hadjar. O piloto brasileiro largou na segunda posição, logo à frente do rival francês. Com o problema de Hadjar no início, Bortoleto teve uma corrida sem sustos. Ao cruzar a linha de chegada na segunda posição, ele encerrou o campeonato da Fórmula 2 com 214,5 pontos.

“Para ser sincero, estava tão concentrado que não entendi muito bem onde ele (Isack Hadjar) estava. Estava em um outro nível, alguma coisa estranha acontecendo, não sabia se ele estava fora ou não. Estava tentando buscar a vitória. Parabéns ao Joshua (Durksen, vencedor da corrida). Estou muito feliz pelo título”, comemorou.

Trajetória do piloto

Nascido em São Paulo, Bortoleto vive na Itália desde 2017, quando se mudou com apenas 12 anos para a pequena cidade de Desenzano Del Garda, perto de Veneza - atualmente mora em Milão. O brasileiro começou no kart aos seis anos, por influência do irmão mais velho, Enzo. Bortoleto obteve diversas conquistas na modalidade no Brasil antes de fazer a grande aposta em solo italiano, tradicional destino de aspirantes às grandes categorias do automobilismo.

Longe do Brasil, Bortoleto se destacou em palcos maiores, como o Campeonato Europeu e o Mundial, entre 2017 e 2019. O ano de 2020 marcou sua transição para as primeiras competições de monoposto. Ele terminou a Fórmula 4 italiana no quinto lugar. Em 2021, deu novo salto: entrou na Fórmula 3 Europeia, a antessala da F3. Ele foi campeão logo em sua primeira temporada.

Agora campeão da Fórmula 2, Bortoleto se prepara para o grande desafio na Fórmula 1. O brasileiro já testará o carro da Sauber pela primeira vez nos testes de pós-temporada em Abu Dabi.