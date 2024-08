Lewis Hamilton começou finalmente a se sentir mais confortável a bordo do W15, carro da Mercedes na disputa da Fórmula 1 2024. Após encerrar o segundo treino livre do GP da Holanda na terceira colocação, o heptacampeão destacou que se sentiu bem guiando em Zandvoort e afirmou que o modelo está “mais vivo” do que antes. Porém, desconversou sobre uma eventual briga pela vitória.

A Mercedes conseguiu compreender o projeto do seu carro na Fórmula 1 e evoluiu o W15 de forma considerável. Graças a isso, a equipe venceu três das últimas quatro corridas, sendo duas delas com Hamilton. Durante os treinos livres em Zandvoort, a Mercedes voltou a se colocar como uma potência. No TL1, o britânico ficou com a terceira posição, enquanto o companheiro George Russell foi quinto. No TL2, o Russell assumiu a ponta, e Lewis repetiu o resultado.

Hamilton evita falar em vitória, mas está otimista para GP da Holanda. Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

Após deixar o carro, Hamilton admitiu que, embora o começo do fim de semana não tenha sido o melhor possível, se sentiu bem dentro do W15 e disse que pode brigar pelo top-5 no domingo.

“Eu me senti bem hoje. Não foi o melhor começo para um fim de semana, mas é uma diferença muito grande quando comparado ao último ano. O carro está parecendo mais vivo e agora podemos estar lá na frente. Entendemos o carro muito melhor agora, então só precisamos fazer alguns ajustes e isso faz com que tudo seja muito mais simples e torna nosso trabalho mais prazeroso”, destacou Lewis.

“Ainda temos algum desempenho para desbloquear, mas é mais uma questão de acerto do carro, mas no geral (em classificação) o ritmo é bom. Para corrida ainda é difícil de dizer. Não sei se estamos na briga pela vitória, mas certamente estaremos no top-5″, finalizou Hamilton.

No sábado, ocorre o terceiro treino livre, às 6h30 (horário de Brasília), com o classificatório às 10h. A corrida será domingo, também às 10h.