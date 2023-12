Ralf revela saudades do irmão Michael Schumacher após dez anos do acidente e vida inconsciente

O grave acidente sofrido por Michael Schumacher completa dez anos na próxima sexta-feira, dia 29. Ralf, seu irmão mais novo, com quem chegou a participar de várias corridas na Fórmula 1, relembrou os ensinamentos e falou da saudade da família neste momento tão triste. “Sinto falta do meu Michael daquela época. A vida às vezes é injusta. Michael teve sorte muitas vezes na vida, mas então esse acidente trágico aconteceu. Felizmente, opções modernas da medicina permitiram que fizéssemos algumas coisas, mas nada é como era antes”, disse Ralf, aos 48 anos.

Ralf foi um piloto apenas mediano na F-1, muito longe de ser como o irmão mais velho. “Michael não era só meu irmão. Quando éramos crianças, ele também foi meu técnico e mentor. Ele me ensinou literalmente tudo sobre corridas de kart. Pode haver uma diferença de sete anos de idade, mas ele sempre estava ao meu lado. Corremos juntos, treinamos manobras de ultrapassagem e tudo que importa no esporte a motor. Ele repassou todas as diferentes coisas que já tinha internalizado. Tive a honra de aprender com o melhor”, completou o ex-piloto, que somou seis vitórias e 27 pódios na F-1.

Desde que sofreu o acidente numa pista de esqui quando passava férias com a família, o estado de saúde de Schumacher é guardado a sete chaves a pedido de sua mulher, Corinna. Alguns poucos amigos do passado têm autorização para vê-lo e comentar sobre o assunto, mas ninguém ousou até hoje revelar sua condição clínica.

Recentemente, o empresário Willi Webber, que trabalhou com o piloto alemão por 30 anos antes de romper o acordo, comentou sobre a possibilidade de rever o heptacampeão de Fórmula 1, mas com um lamento de quem o viu desde criança. “Infelizmente, não tenho mais esperança de vê-lo novamente. Não há nenhuma notícia positiva dez anos depois do acidente. Me arrependo muito e me culpo, eu deveria ter visitado Michael no hospital (quando ele se acidentou)”, lamentou Webber em entrevista ao jornal alemão Kölner Express. O empresário do piloto também falou sobre os laços rompidos com a família de Schumacher após sua mulher, Corinna, não permitir contato de ninguém com o marido. “Sofri muitíssimo depois do acidente, isso me atingiu fortemente e, claro, também com o fato de Corinna não permitir mais nenhum contato com ele”, disse.

O que se sabe sobre o estado de saúde de Schumacher

Nesses anos todo, poucas informações sobre o sete vezes campeão mundial de F-1 foram reveladas. O Estadão tentou juntar fragmentos dela numa reportagem no começo deste ano. Ele tem 54 anos. Periodicamente, amigos da família de Schumacher que conviveram com ele no auge de sua carreira comentam sobre seu estado de saúde, mas sem dar muitos detalhes, protegendo o interesse da mulher do piloto, Corinna Betsch, que prefere a discrição. Um dos poucos que mantém contato com os familiares é Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, escuderia onde Schumacher trabalhou ao lado de Rubens Barrichello.

Relembre o acidente de Michael Schumacher

Michael Schumacher estava de férias com a família quando sofreu traumatismo craniano dez anos atrás. O acidente aconteceu durante um passeio de esqui na estação de Maribel, nos Alpes franceses. Ele entrou em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Schumacher usava capacete, mas bateu forte a cabeça e ficou em coma por seis meses meses antes de ser levado para casa. Ele nunca mais apareceu em público.

