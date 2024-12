Red Bull negocia rescisão de Pérez e já tem ‘plano A’ para escolher novo companheiro de Verstappen

O site espanhol Relevo, inclusive, informou que equipe e piloto já negociam a rescisão do acordo há dois dias. No entanto, o maior desafio seria lidar com as cláusulas “complexas e delicadas”, pois, de acordo com a ESPN, a Red Bull trabalha com a possibilidade de dar a Checo o papel de embaixador, algo parecido com a função que atualmente é exercida por David Coulthard, para, desta forma, não precisar pagar a multa rescisória que pode passar da casa dos US$ 20 milhões (R$ 121,2 milhões na cotação do dia).

Além da possível demissão ou cargo de embaixador, há ainda uma terceira opção: ser rebaixado para a RB (Visa Cash App RB). Se isso acontecer, Sergio completaria o restante do contrato pelo time de Faenza. Porém, as principais patrocinadoras do piloto, a Telmex e a AT&T, mostraram-se resistentes a isso, já que a visibilidade não seria nem de perto a mesma que elas possuem hoje com a Red Bull.