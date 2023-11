Stock Car em Cascavel (PR): grid, horário e onde assistir à etapa que define finalistas

A Stock Car acelera neste domingo, às 13h40, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). É a 11ª etapa da temporada e a última antes do encerramento do ano, em Interlagos, em dezembro, quando a categoria conhecerá o campeão. Neste domingo, na etapa paranense, Bruno Baptista, da RCM, fez a pole position.

Foi frustrante a participação dos líderes no campeonato no classificatório de sábado. Gabriel Casagrande será apenas o 26º. O piloto da A.Mattheis Vogel lamentou o “lastro do sucesso” (peso a mais para pilotos mais bem colocados). Felipe Fraga, da Blau Motorsport, também sequer avançou ao Q2 e reclamou do tempo a mais dado pela direção de prova a parte do Q1, depois de uma bandeira vermelha.

Entre os primeiros do campenonato, somente Daniel Serra conseguiu avançar ao Q3. O piloto é quinto colocado, com 231 pontos, e vai largar em segundo.

Gabriel Casagrande e equipe A.Mattheis Vogel precisarão refletir sobre o que deu errado no classificatório para tentar pontuar e chegar forte em Interlagos. Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car

STOCK CAR EM CASCAVEL: SAIBA TUDO SOBRE AS CORRIDAS

DATA : 26/11 (domingo).

: 26/11 (domingo). LOCAL : Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

: Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). HORÁRIO: 13h40 (horário de Brasília)

ONDE ASSISTIR A STOCK CAR EM CASCAVEL

Continua após a publicidade

Band (TV aberta)

SporTV e BandSports (TV fechada)

YouTube da Stock Car e Canal GOAT (streaming)

Bruno Baptista puxará o pelotão da 11ª etapa da Stock Car. Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car

GRID DE LARGADA DA STOCK CAR EM CASCAVEL