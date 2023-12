Super Final da Stock Car em Interlagos: onde assistir, horário e grid da última etapa da categoria

A Stock Car conhece neste domingo, dia 17, o mais novo campeão da categoria. Na 12ª etapa da temporada, sete pilotos têm chances de se sagrar campeão. A Corrida 1 da Super Final tem início previsto para 14h30 (horário de Brasília), enquanto a segunda e última prova da temporada está marcada para 15h10. As disputas têm 30 minutos de duração, mais uma volta. Gabriel Casagrande, líder do campeonato, pode ser campeão já na primeira corrida.

Ricardo Zonta (RCM Motorsport), sétimo colocado, conquistou a pole position e ainda sonha com o título da principal competição de automobilismo do País. Ele fez o tempo de 1min41s437 e larga na frente da primeira corrida no Autódromo de Interlagos. Zonta vai ter a companhia do quinto colocado na classificação, Rafel Suzuki (Pole Motorsport), e do líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel). Zonta está a 47 pontos da liderança, mas ainda pode ser campeão, matematicamente. Estarão em disputa 54 pontos.

Gabriel Casagrande, Daniel Serra (Eurofarma RC), Felipe Fraga (Blau Motorsport), Thiago Camilo (A.Mattheis Ipiranga Racing), Rafael Suzuki, Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) e Ricardo Zonta chegam com chances de título antes da última etapa. Casagrande lidera a competição e pode conquistar seu segundo troféu – ele se sagrou campeão em 2021.

Gabriel Casagrande só depende dos próprios resultados para faturar segundo título da Stock Car. Foto: Duda Bairros/Stock Car

Horário

A Corrida 1 da Super Final tem início previsto para 14h30 (horário de Brasília), enquanto a segunda e última prova da temporada está marcada para 15h10.

Onde assistir

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV fechada, além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok.

Confira o grid da Super Final da Stock Car (em destaque os candidatos ao título)

Ricardo Zonta Rafael Suzuki Gabriel Casagrande Felipe Baptista Júlio Campos Bruno Baptista Thiago Camilo Daniel Serra Matías Rossi César Ramos Gianluca Petecof Lucas Foresti Átila Abreu Cacá Bueno Enzo Elias Digo Baptista Sérgio Ramalho Sérgio Jimenez Ricardo Maurício Rubens Barrichello Gui Salas Dudu Barrichello Marcos Gomes Nelsinho Piquet Denis Navarro Felipe Fraga Felipe Lapenna Allam Khodai Felipe Massa Tony Kanaã Lucas Kohl

Classificação da Stock Car