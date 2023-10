Brasil x Itália: onde assistir e horário da decisão do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Brasil e Itália fazem neste domingo, às 10h, no ginásio do Maracanãzinho, uma ‘final’ no Pré-Olímpico de vôlei masculino. Sete anos depois de decidirem a medalha de ouro da Olimpíada do Rio, as duas seleções chegam para o jogo precisando vencer para se garantir nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A partida terá transmissão da Globo e do Sportv 2.

Para se classificar sem depender de nenhum outro resultado do torneio, Brasil e Itália precisam vencer por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1. Desta forma, um deles soma três pontos e não tem mais como ser alcançado por ninguém no grupo. Caso a vitória seja por 3 sets a 2, brasileiros e italianos terão de esperar para comemorar ou não a vaga nos Jogos dependendo dos outros resultados do dia.

Quem for derrotado neste domingo ainda terá a chance de se classificar para a Olimpíada por meio do ranking mundial de seleções. Para isso, a equipe precisará ser a melhor de seu continente na classificação da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em julho de 2024.

Brasil vence Cuba e sobrevive no Pré-Olímpico de vôlei. Foto: Mauricio Val/FVImagem/CBV

BRASIL X ITÁLIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 08/10 (domingo);

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília);

LOCAL: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio.

ONDE ASSISTIR BRASIL X ITÁLIA AO VIVO

Sportv 2

Globo

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E ITÁLIA