Salto de urnas apuradas de 3% para 98% foi falha técnica em transmissão de TV; não houve fraude

O que estão compartilhando: que um trecho da transmissão da TV Record mostrou a apuração das urnas eletrônicas em São Paulo aumentando repentinamente de 3,92% para 98,14%, fato que comprovaria fraude eleitoral nas eleições municipais de 2024.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De fato, a cobertura do resultado das eleições municipais exibida pela TV Record mostra um aumento repentino das urnas apuradas na Capital. No entanto, de acordo com a emissora, isso ocorreu por uma falha momentânea na transmissão dos dados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a imprensa. O erro foi corrigido na sequência. É possível ver, minutos depois do aparente salto na apuração, que a repórter menciona que cerca de 5% das urnas haviam sido apuradas até aquele momento. Diferentes fontes indicam a mesma trajetória da apuração, com números compatíveis. A falha de transmissão para a imprensa, portanto, não prova nenhuma irregularidade no sistema.

Aumento de urnas apuradas de 3% para 98% foi falha técnica em transmissão e não prova fraude Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: postagens nas redes sociais exibem um trecho da apuração em tempo real dos resultados eleitorais no canal Record News. No trecho específico, há o indicativo de que 3,92% das urnas eletrônicas haviam sido apuradas em São Paulo. Segundos depois, esse indicador muda repentinamente para 98,14%. A legenda sugere que o “disparo” da apuração seria uma evidência de fraude eleitoral. Isso, no entanto, não é verdade. Ao Verifica, a assessoria de imprensa da TV Record explicou que houve uma falha momentânea na transmissão dos dados no sistema do TSE para a imprensa. O veículo informou à reportagem que, assim que constatado o erro pela produção da Record News, os números passaram a ser atualizados manualmente por um determinado tempo. A imprecisão é vista a partir de 7h46m no vídeo que pode ser consultado neste link.

Com 3,92% das urnas apuradas, os resultados que apareciam na transmissão eram: Ricardo Nunes (MDB) com 30,14%, Pablo Marçal (PRTB) com 29,62% e Guilherme Boulos (PSOL) com 26,89%. No momento em que a falha surge, com supostamente 98,14% das urnas apuradas, a totalização muda para os seguintes resultados: 44,36% para Nunes, 25,82% para Marçal e 11,71% para Boulos. Mas esses números estavam errados. Como é possível ver no gráfico da evolução da contagem de votos publicado pelo Estadão, não chegou a marcar menos de 25% ao longo da apuração.

Minutos depois da falha técnica, com 7h51 de transmissão, é possível ver uma repórter da Record relatando que, até aquele momento, 5,31% das urnas eletrônicas haviam sido apuradas e Boulos estava na terceira colocação. Como mostra o gráfico da apuração, Marçal ultrapassou Boulos para alcançar o segundo lugar bem no início da contagem, às 17h35. O candidato do PRTB chegou a encostar em Nunes por volta das 17h59, mas não consolidou a virada. Às 18h40, o psolista passa Marçal e alcança o segundo lugar, que mantém até o final da contagem. O gráfico mostra que não houve saltos bruscos no percentual dos candidatos.

Disputa em SP Porcentagem de votos válidos por candidato 1º Turno

Os dados do TSE podem ser acessados no site Resultados e também são transmitidos pela imprensa. É possível ver no site da revista Veja e no portal g1, por exemplo, que a apuração foi acirrada ao longo de toda a noite.

Com 100% das urnas apuradas, o atual prefeito se manteve na primeira posição com 29,48% ante 29,07% de Boulos. A corrida eleitoral será definida no segundo turno entre os dois candidatos. Marçal ficou em terceiro lugar, com 28,14%.

O TSE foi procurado para explicar a causa da falha de transmissão, mas não retornou até o encerramento desta checagem.

Como lidar com postagens do tipo: eleitores de todo o País foram às urnas neste domingo, 6, para escolher os novos prefeitos e vereadores. Um dia depois, campanhas de desinformação são impulsionadas nas redes sociais para alegar fraude eleitoral. É importante tomar cuidado com alegações sensacionalistas que tentam desacreditar o sistema de votação.

A urna eletrônica é usada no Brasil desde 1996 e, desde então, nunca houve registro de fraude eleitoral no sistema. O Estadão já explicou que o equipamento é protegido por mais de 30 camadas de segurança, além de passar por processos de auditoria e vistoria do código-fonte.