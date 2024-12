É falso que todas doenças autoimunes sejam causadas por parasitas

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Ainda não se conhecem completamente as causas das doenças autoimunes, de acordo com o Ministério da Saúde. Existem vários fatores que podem causar reações autoimunes, segundo o Manual MSD. As doenças autoimunes são aquelas em que o sistema imunológico, responsável pela proteção do corpo, ataca o próprio organismo por engano. Alguns exemplos são diabetes tipo 1, vitiligo e lúpus. De acordo com a médica reumatologista e diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), Lícia Maria Henrique da Mota, essas são doenças multifatoriais. “Não é um fator único que predispõe a sua ocorrência”, explica.

O nome citado na postagem enganosa, Hulda Regehr Clark, é de uma biofísica e fisiologista americana. Ela lançou livros como A Cura para Todas as Doenças, A Cura para HIV e AIDS e A Cura para Todos os Cânceres Avançados. Segundo a autora, o câncer e outras doenças graves seriam todos causados por parasitas intestinais. A cura envolveria o uso de aparelhos eletrônicos e soluções com ervas. Mas essas afirmações carecem de embasamento científico. As supostas descobertas de Clark foram alvo de embates legais envolvendo acusações de fraude.