É falso vídeo que mostra ‘vermes’ em salsicha vista em microscópio; autor forjou imagens

O que estão compartilhando: vídeo mostra uma salsicha analisada em um microscópio. Um homem que comenta as imagens afirma que foram encontrados plásticos, vermes e outros dejetos do porco.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo foi publicado originalmente em um perfil ucraniano no TikTok. O responsável pelas imagens, Roman Kamburov, admitiu ao jornal americano USA Today que forjou as imagens. O que se vê ampliado no microscópio, na verdade, são fios de tecido, poeira e outros detritos que o autor colocou em uma fatia de salsicha.

Kamburov mostra esse processo em outro vídeo publicado no TikTok, em que ele passa um pedaço do alimento em seu casaco e em um teclado sujo. O ucraniano também coloca uma salsicha limpa sob o microscópio e não se vê nenhuma alteração.

O responsável pelo conteúdo original admitiu ao jornal americano USA Today que forjou as imagens. Foto: Reprodução

Saiba mais: De acordo com Fabiana Poltronieri, nutricionista doutora em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP), durante o processo de fabricação, as salsichas passam por um processamento térmico capaz de destruir microorganismos e parasitas. Além disso, há fiscalização de veterinários para impedir que as carnes a serem utilizadas estejam contaminadas.

”O consumo de salsichas deve ser evitado não pelas razões apresentadas no vídeo, mas por conta de ser um alimento ultraprocessado, rico em sódio e gordura”, afirma a nutricionista. “Ou seja, [a salsicha] apresenta muitas calorias, com pobreza de nutrientes.”

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), todos os alimentos, incluindo salsichas, devem atender aos limites de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos, previstos na Resolução da Diretoria Colegiada nº 623/22.

“Não é tolerada, nem em salsichas, a presença de pelos, larvas (e outros contaminantes), conforme apresentado no vídeo”, esclareceu a Anvisa ao Estadão Verifica. “Produtos nessas condições não atendem à legislação sanitária e não podem ser comercializados”, completaram.

Os critérios que regulamentam a produção de salsichas, linguiças e mortadelas no Brasil estão na Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000, estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O documento regra desde os ingredientes desses alimentos até a forma como eles serão embalados.

A Instrução estabelece, por exemplo, que carnes cruas, miúdos, gorduras e as salsichas já prontas devem ser manipuladas, armazenadas e transportadas em locais próprios, de forma que não fiquem expostos à contaminação ou seja adicionada qualquer substância nociva para o consumo humano. Toda a carne utilizada para produzir salsichas deverá ser submetida aos processos de inspeção industrial e sanitária prescritos por lei.

Como lidar com postagens do tipo: É importante lembrar que, antes de um produto ser liberado para consumo ele passa por um processo de fiscalização. Ainda assim, é recomendável ficar atento para a manipulação e o preparo desse alimento, no momento em que ele sai da embalagem. Irregularidades ou desvios de qualidade nos produtos devem ser denunciados à Anvisa, pelos canais oficiais.