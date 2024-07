Vídeo engana ao dizer que COI proibiu presença de Janja na abertura das Olimpíadas

O que estão compartilhando: que a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, foi barrada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao tentar entrar de penetra na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, nesta sexta-feira, 26. Legenda sobreposta ao vídeo diz que ela Segundo o conteúdo checado, ela teria sido “expulsa” e “proibida de participar” do evento.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo investigado foi postado por um pré-candidato a vereador de Mogi das Cruzes (SP), em 17 de julho. Na ocasião, a presidência estudava enviar Janja para substituir o presidente Lula na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. No entanto, foi preciso envolvimento do Itamaraty e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para que ela recebesse uma credencial fora do prazo oficial. Não há notícia de que o COI tenha emitido determinação para proibir a presença de Janja nos eventos olímpicos, como alega erroneamente o vídeo checado. O autor do vídeo foi procurado, mas não respondeu até a publicação desta checagem.

Foto: Reprodução/TikTok

Saiba mais: O vídeo investigado possui mais de 165 mil visualizações no Youtube e também viralizou em outras redes, como no TikTok. O conteúdo mistura críticas com alegações fantasiosas a respeito da participação da primeira-dama nas Olimpíadas.

Credencial de Janja foi emitida às pressas, mas ela não foi barrada

A dúvida em relação à credencial da primeira-dama ocorreu porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de comparecer à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris após o prazo oficial para emissão das credenciais. Mesmo assim, falou que enviaria a primeira-dama para representá-lo.

“A Janja vai me representar nas Olimpíadas porque o [André] Fufuca [ministro dos Esportes] vai como chefe do esporte brasileiro. Como eu sou convidado pelo [Emmanuel] Macron [presidente da França], eu resolvi dizer que a Janja vai. Eu tenho muita coisa para fazer no Brasil, não posso ir. Então, quando vocês estiverem disputando, ela vai estar lá torcendo. Espero que esteja!”, disse, em evento com atletas olímpicos e paralímpicos.

Como o prazo já havia se encerrado e a credencial do presidente era de dignatário, Janja não poderia usar a mesma. Por isso, foi preciso emitir, com excepcionalidade, uma credencial para a primeira dama. Segundo publicou o Estadão, a credencial foi emitida pelo COB, que procurou o COI para fazer a emissão.

O Verifica procurou o COB para falar sobre o assunto, mas o comitê brasileiro indicou que o COI fosse procurado. Este, por sua vez, não respondeu até a publicação desta checagem. Apesar disso, não há registros nas redes sociais, nem no site do COI, de que a primeira-dama do Brasil tenha sido barrada ao tentar entrar de penetra.

Janja já está em Paris e cumpre agenda de chefe de Estado

A primeira-dama foi credenciada e chegou a Paris nesta quinta-feira, 25. Ela permanecerá na capital francesa até domingo, 28, e cumprirá agenda de chefe de Estado. A cerimônia acontece nesta sexta, 26, às 14h30 pelo horário de Brasília.

Ainda na quinta-feira, Janja publicou um vídeo de sua primeira agenda na cidade. Assim que desembarcou, ela foi recebida pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e participou da reunião da Comissão Global para Finanças Urbanas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ela falou sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa do Brasil na presidência do G20.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na primeira agenda que fez em Paris, nesta quinta-feira, 25 Foto: Cláudio Kbene/Secom

À noite, Janja participou do jantar oficial oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional, ao lado do presidente da entidade, Thomas Bach. A previsão é que, nesta sexta, ela seja recebida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, antes da cerimônia de abertura.