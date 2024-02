Vídeo distorce declaração de Elon Musk sobre regulação da inteligência artificial na China

O que estão compartilhando: que Elon Musk disse que a China está sendo controlado por inteligência artificial (IA), e não mais por Xi Jinping ou pelo Partido Comunista Chinês (PCC). O post ainda afirma que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, citou a Bíblia ao pedir ajuda a Musk para criar um grande centro de IA israelense para combater a IA chinesa.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Autor de vídeo viral inventa e distorce declarações feitas por Musk e por Netanyahu. O empresário realmente se encontrou com autoridades da China e de Israel, em junho e setembro de 2023, e a inteligência artificial foi tema das discussões. Em nenhum dos encontros, contudo, há notícias de que Musk tenha dito que a China seja controlada por uma inteligência artificial. Também não há registro de que Netanyahu tenha afirmado que precisa de um centro de IA para combater a ameaça chinesa. No encontro com Netanyahu, Musk falou que já havia conversado com autoridades chinesas sobre o assunto e que, se as salvaguardas necessárias não fossem tomadas, uma "superinteligência digital poderia estar no comando da China" em vez do PCC. Era um alerta para o que poderia ocorrer no futuro, não uma constatação sobre um cenário atual.

Vídeo engana ao distorcer fala de Elon Musk e criar teoria sobre Benjamin Netanyahu e centro de inteligência artificial em Israel. Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Em 5 de junho do ano passado, o bilionário dono do X Elon Musk disse em uma sala de bate-papo ao vivo pela plataforma que a China buscaria iniciar regulamentações para a inteligência artificial no país. Ele não deu mais detalhes sobre a declaração, feita num bate-papo com a presença do candidato à presidência dos Estados Unidos Roberto Kennedy Jr.

“Vale a pena ressaltar que, em minha recente viagem à China, me reuni com líderes sêniores lá. Acredito que tivemos discussões muito produtivas sobre os riscos da inteligência artificial e a necessidade de supervisão e regulamentação”, disse Musk. E completou: “Meu entendimento dessas conversas é que a China iniciará a regulamentação da inteligência artificial.”

Não houve, nestas declarações, nenhuma referência a Xi Jinping ou ao Partido Comunista Chinês terem perdido o controle sobre o país, nem à China ser comandada por IA.

No mesmo dia, Netanyahu disse que havia se encontrado com Elon Musk e com Sam Altman, da OpenAI. Informou que convocaria grupos de trabalho especiais para “deliberar sobre uma política nacional de inteligência artificial, tanto no campo civil como de segurança”. Ele também falou sobre a necessidade de os governos compreenderem os perigos da inteligência artificial. Avaliou que Israel poderia ser um ator global significativo na questão.

Encontro entre Musk e Netanyahu

Já em setembro do ano passado, Musk se reuniu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na fábrica da Tesla – que também pertence a Musk – em Fremont, na Califórnia, Estados Unidos. Antes de o encontro acontecer, o jornal The Times of Israel publicou que Netanyahu trabalharia para tentar convencer Musk a abrir uma instalação de pesquisa e desenvolvimento de IA na cidade israelense de Beersheba.

O título da nota veiculada pelo jornal em 18 de setembro de 2023 foi usado na transmissão no YouTube que originou o post aqui investigado. Não é verdade que Musk tenha dito que a China era controlada por IA – na realidade, o texto tem apenas dois parágrafos que falam sobre as intenções de Netanyahu.

O encontro gerou uma reportagem da Al Jazeera, também em 18 de setembro de 2023, com um resumo do que foi tratado. O The New York Times também publicou sobre o encontro. Os dois começaram uma conversa sobre inteligência artificial e como o regime internacional pode controlá-la. Também falaram sobre aproveitar os benefícios da tecnologia, mitigando os riscos para a civilização.

Logo a conversa partiu para liberdade de expressão e antissemitismo. Netanyahu cobrou que Musk encontre, dentro dos limites legais, uma forma de reprimir o antissemitismo e outras formas de ódio em publicações no X.

IA e China

A China foi mencionada no encontro, segundo reportou a CNN, quando Elon Musk disse ter conversado com altos funcionários chineses e alertado sobre os riscos da inteligência artificial. Musk disse que se as salvaguardas adequadas não fossem tomadas, "essa superinteligência digital poderia estar no comando da China em vez de o PCC ser responsável pela China." "O PCC prefere estar no comando", disse Musk, acrescentando em seguida: "Então, acho que eles entendem os argumentos [para regulamentação]" da AI na China. Embora Netanyahu tenha comentado que planeja pedir a Musk que invista na indústria IA em Israel, não há registros de que ele tenha dito que pretendia ter um núcleo para enfrentar a ameaça chinesa.