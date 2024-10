É falso que candidatura de Boulos tenha sido cassada e que Marçal esteja no segundo turno

Esta checagem foi produzida por jornalistas da coalizão do Comprova. Leia mais sobre nossa parceria aqui.

PUBLICIDADE Conteúdo investigado: Vídeo em que homem afirma que a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) foi cassada e que o segundo turno em São Paulo será entre Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB). Onde foi publicado: YouTube.

Conclusão do Comprova: É falso que Boulos tenha tido a candidatura cassada ou que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) tenha afirmado que vai cassá-la. Em nota, o TRE-SP negou ter cassado a candidatura do psolista e reforçou que ele está no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, disputando com Nunes. Nunes teve 29,48% dos votos, e Boulos, 29,07%. Marçal teve 28,14% dos votos, ficando em terceiro lugar e, portanto, fora do pleito. Marçal, citado no vídeo mentiroso, assumiu estar fora da disputa ainda no domingo, 6, à noite.

Vídeo mente ao afirmar que Boulos teria tido sua candidatura à Prefeitura de São Paulo cassada e que Pablo Marçal disputaria o segundo turno. Foto: Reprodução/Comprova

Contatada pelo Comprova, a assessoria de imprensa de Boulos disse que “Pablo Marçal continua difundindo mentiras para confundir e gerar caos”. Avisada de que o ex-coach não era o autor do vídeo, a equipe não respondeu.

O vídeo verificado foi publicado por um canal no YouTube que, nos últimos três dias, postou ao menos dez conteúdos semelhantes desinformando ao dizer que Boulos estaria fora da disputa e, Marçal, dentro. O Comprova tentou contatar o canal por meio do e-mail informado na plataforma, mas a mensagem retornou três vezes “por uma falha de comunicação durante a entrega desta mensagem”. Por outro servidor, o email também não foi entregue.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 8 de outubro, o vídeo havia sido visualizado 174 mil vezes.

Fontes que consultamos: TRE-SP e assessoria do candidato Guilherme Boulos.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

