É falso que própolis tenha eficácia como repelente contra o Aedes aegypti

Saiba mais: A postagem verificada aqui narra que uma médica do Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo, teria recomendado o uso do própolis como repelente. O texto afirma que tomar cinco gotas do produto seria suficiente para afastar o mosquito, pois a substância seria expelida pelo suor. O boato, no entanto, não é recente. Em fevereiro de 2016, o hospital publicou uma nota no Facebook (leia aqui) negando que a orientação que circulava na internet teria partido da instituição ou de um de seus colaboradores.

De acordo com o médico Eduardo Medeiros, que também é presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital São Paulo, o própolis já foi testado em outras situações para proteger contra infecções bacterianas, vírus e fungos. Não há comprovação científica do uso do produto como repelente para o Aedes aegypti. Medeiros também comentou que os repelentes aprovados pela Anvisa são produtos indicados e comprovadamente eficazes para afastar o mosquito.