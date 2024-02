É falso que Virginia Fonseca tenha anunciado celulares a R$ 150 na Havan

O que estão compartilhando: vídeos em que a influenciadora Virginia Fonseca mostra um IPhone 15 Pro Max e afirma ter comprado o aparelho por R$150 na Havan após a loja ter sido notificada pelo Procon.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo foi tirado de uma publicação da influenciadora no qual ela afirma ter recebido o aparelho celular como convite para um casamento. Um segundo vídeo de Virginia foi manipulado com a narração que imita a voz dela. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) informou que o Procon não notificou a Havan para oferecer celulares com desconto. A assessoria da influenciadora negou que ela tenha feito publicidade de venda de aparelhos celulares por R$ 150.

A assessoria de Virginia Fonseca negou que ela tenha feito publicidade de venda de aparelhos celulares por R$ 150. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: A postagem utiliza o ícone da Choquei, conta popular nas redes sociais, com uma foto de Luciano Hang, dono das lojas Havan, e dois vídeos da influenciadora Virginia Fonseca. No segundo vídeo, a voz dela parece dizer que o celular da influenciadora foi comprado por R$150 na Havan. É perceptível que o áudio foi acrescentado posteriormente ao vídeo, já que a voz não está em sincronia com os lábios de Virginia. A assessoria dela confirmou que o conteúdo é falso e que as imagens foram montadas.

O primeiro vídeo de Virginia mostrado na postagem, na verdade, foi publicado quando ela foi convidada para o casamento do influenciador Hytalo Santos. O convite para a festa acompanhava um IPhone 15 Pro Max de brinde para os convidados. As imagens gravadas por Virginia foram compartilhadas por diversos perfis nas redes sociais e portais de notícias, incluindo o Estadão, com a notícia de que o noivo reclamou da ausência de parte dos convidados na festa.

Procon não determinou a venda de telefones por R$ 150

Uma legenda falsa na postagem afirma que “brasileiros estão comemorando uma decisão histórica de entidades do consumidor, que decretaram a venda com descontos”. A Senacon informou que não existe determinação para que a Havan venda produtos abaixo do valor de mercado. Um IPhone 15 Pro Max, como o citado nas postagens, custa, em média, R$ 10 mil.

A assessoria de imprensa da Havan informou não estar vendendo celulares por R$ 150 e que não recebeu qualquer notificação do Procon sobre erro de precificação nesse teor. A empresa acrescentou que tem atuado para derrubar diversos perfis criados nas redes sociais para divulgar o conteúdo falso e que o setor jurídico atua para responsabilizar os responsáveis. Por fim, alertou que todas as ofertas ou promoções são divulgadas nos perfis e site oficiais da empresa.

O nome da loja é frequentemente utilizado por golpistas para enganar usuários das redes sociais. Recentemente, o Estadão Verifica mostrou que a Havan não foi obrigada a vender celulares Samsung por determinação do Procon.

Links compartilhados na postagem levam a sites falsos

Um link na postagem leva a um site que imita a página do Jornal Nacional, com um texto sobre a suposta notificação contra a Havan. Outro link direciona o usuário a um site que imita a loja da Havan, com uma lista de telefone com valores muito abaixo dos praticados no mercado. A “compra” no site falso pede dados pessoais, como e-mail, nome completo e CPF. Uma quarta página gera um QR Code para o pagamento em Pix do produto inexistente, revelando-se, assim, o golpe.