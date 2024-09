Podcast Flow não recebeu R$ 474 mil da Prefeitura de São Paulo; Marçal citou empresa homônima

O que estão compartilhando: vídeo em que o candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirma que o programa Flow Podcast, apresentado por Igor 3K, teria recebido R$ 474 mil da gestão municipal. Isso teria motivado a expulsão dele do debate Flow na segunda-feira, 23.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O candidato distorce os dados do Portal de Transparência da Prefeitura de São Paulo. O investimento em publicidade mencionado foi destinado à empresa Flow Mídia e Publicidade Ltda. (CNPJ: 46.198.048/0001-57), que recebeu dois pagamentos da gestão municipal, nos valores de R$ 409 mil e R$ 65,9 mil, totalizando R$ 474,9 mil em 2023. No entanto, essa empresa não tem relação com a Estúdios Flow Produção de Conteúdo Audiovisual Ltda. (CNPJ: 37.728.635/0001-10), responsável pelo Flow Podcast, cujo sócio é Igor Rodrigues Coelho, o Igor 3K. O Verifica checou os relatórios de investimento em publicidade da gestão municipal entre 2021 e 2024 e não encontrou nenhum pagamento direcionado ao Flow Podcast. Em nota, os responsáveis pelo podcast afirmaram não ter relação com a empresa que recebeu a verba de publicidade. Procurado, Marçal não respondeu aos questionamentos até a publicação desta checagem.

Dados citados no vídeo pertencem a uma empresa homônima que recebeu os pagamentos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Saiba mais: No dia 23 de setembro, os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram do debate eleitoral organizado pelo Flow Podcast. O encontro teve a participação de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Maria Helena (NOVO), mas terminou com mais um episódio de violência.

Marçal foi expulso por não seguir as regras definidas, que estabeleciam que um candidato advertido três vezes pelo mediador seria retirado do debate. Depois disso, um assessor de Marçal, Nahuel Medina, agrediu o marqueteiro de Ricardo Nunes Duda Lima com um soco no rosto. Lima sofreu um corte no supercílio e, sangrando, foi levado ao Hospital Albert Einstein.

Nas redes sociais, Marçal afirmou que manteve a calma e acusou o Flow Podcast de ter recebido R$ 474 mil da Prefeitura de São Paulo. Ele insinuou que a postura do programa em “censurá-lo” indicava “dois pesos e duas medidas” nas regras. Contudo, de acordo com o Portal de Transparência da Prefeitura de São Paulo, o Flow Podcast não recebeu qualquer investimento em publicidade.

Os dados aos quais o candidato se refere dizem respeito a outra empresa, com nome semelhante: a Flow Mídia e Publicidade Ltda., cujo sócio é Wladimir Lenin Santos Araujo. Essa empresa recebeu dois pagamentos da gestão municipal, nos valores de R$ 409.027,40 e R$ 65.972,22, totalizando R$ 474.999,62 em 2023. Veja abaixo os registros dos pagamentos no Portal da Transparência paulistano.

A empresa Flow Mídia e Publicidade LTDA recebeu dois pagamentos da Prefeitura de São Paulo no ano de 2023. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Os valores investidos pela Prefeitura de São Paulo somados totalizam R$ 474.999,62. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A empresa de publicidade está registrada em Brasília, enquanto a de podcasts tem registro em São Paulo. O sócio da Flow Mídia e Publicidade é sócio de duas outras empresas, também registradas na capital federal. No Instagram da agência, são anunciadas publicidades em bicicletas, chamadas de “bikedoor”. O Verifica tentou contato com a empresa, mas não teve retorno.

O Verifica usou a ferramenta Cruza Grafos, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), para verificar se há alguma relação entre a agência de Brasília e a produtora de podcasts de São Paulo. A ferramenta não identificou nenhuma empresa em comum entre Igor 3K e o sócio da Flow Mídia e Publicidade, Wladimir Lenin.