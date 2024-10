Furacão Milton não fez rota ‘quase sobrenatural’ mostrada em postagem no Instagram

O furacão Milton formou-se nos primeiros dias de outubro, na região da baía de Campeche, no sudoeste do Golfo do México. No dia 5, já rumando na direção do leste, foi identificado como “tempestade tropical Milton”. No dia 7, o Milton se tornou um furacão categoria 5 — classificação dos maiores furacões, com ventos acima de 250 km/h — e sua força e trajetória indicavam risco de impactos catastróficos no estado da Flórida. Diante da possibilidade de ventos devastadores e enchentes acima dos 4 metros de altura, houve evacuação da população de vários municípios do estado.

O olho do furacão atingiu o território dos EUA, entrando pela costa oeste da Flórida, na região da cidade de Tampa, na noite de 9 de outubro, com ventos em torno de 190 km/h (categoria 3). No dia 10, o furacão atravessou a península da Flórida perdendo força e, já como um furacão categoria 1, continuou a sua trajetória na direção leste, sobre o Oceano Atlântico, tornando-se, em seguida, uma tempestade subtropical.