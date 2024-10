Furacão Milton: o que está tornando o fenômeno tão feroz e perigoso?

A temporada de furacões parece ter despertado de uma só vez. Em menos de duas semanas, dois grandes furacões se formaram no Golfo do México com uma força feroz.

Primeiro, o enorme furacão Helene trouxe chuvas torrenciais e letais a centenas de quilômetros de distância do local onde inicialmente atingiu a terra. Agora, o furacão Milton está se aproximando da costa da Flórida, depois de passar de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em um dia - também classificado como o quinto mais intenso já registrado. Embora possa enfraquecer, espera-se que ele atinja a região da Baía de Tampa, trazendo ondas oceânicas de até 3 a 4 metros.

Furacão Milton avança no Golfo do México em direção à Flórida. Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration / Associated Press

PUBLICIDADE Os furacões exigem uma longa lista de receitas para se concretizarem, mas os cientistas concordam que um ingrediente tem levado essas tempestades a novos limites recentemente: o calor do oceano. As águas do Golfo do México começaram a atingir as temperaturas mais altas de todos os tempos neste verão no Hemisfério Norte, mas nas últimas semanas houve um impulso extra de calor - o que os cientistas descrevem como uma “onda de calor marinha” que forneceu combustível adicional para as tempestades.

Após uma calmaria no início do verão, as condições atmosféricas também têm sido mais favoráveis ao desenvolvimento de furacões recentemente.

“Durante todo o verão no Hemisfério Norte, diferentes partes do Golfo do México estiveram em estados variados de onda de calor”, disse Brian Dzwonkowski, oceanógrafo da Universidade do Sul do Alabama. “Muitas vezes, no Golfo do México, está muito quente em profundidades muito grandes.”

Esses períodos anormalmente quentes estão entre os fatores mais importantes quando se trata de prever o comportamento dos furacões, segundo pesquisas. Elas podem promover uma maior evaporação da água do oceano para o ar, impulsionando as tempestades a se tornarem mais rápidas e mais fortes e a lançarem mais chuva, como ocorreu com o Helene e o Milton.

O que é uma onda de calor marinha?

A força de uma tempestade depende muito das condições atmosféricas acima e do calor do oceano abaixo. O ar seco, por exemplo, pode enfraquecer uma tempestade. Um oceano extremamente quente pode adicionar mais energia a uma tempestade, aumentando a velocidade do vento e as chuvas.

Embora a água quente seja necessária para os furacões, as ondas de calor marinha dão um impulso extra. São períodos de temperaturas anormalmente altas no oceano, às vezes com duração de dias, semanas, meses ou anos. Uma definição comum é quando as temperaturas são mais quentes do que são em 90% do tempo, por pelo menos cinco dias.

Em um nível prático, os períodos de calor aquático “apenas enfatizam que há outra condição extrema na qual devemos pensar” quando um ciclone tropical passa por uma área, disse Dzwonkowski.

Aumento da temperatura nos oceanos intensifica tempestades como o furacão Milton. Foto: Bryan R. Smith/AFP

Nas últimas semanas, uma onda de calor marinho veio se somar às já quentes temperaturas da superfície do mar no Golfo. Na terça-feira, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica classificou a onda de calor como moderada a forte (categoria 2 de 5), mas qualquer quantidade de calor extremo influencia. As causas exatas de uma onda de calor marinha ainda são uma área ativa de estudo, mas podem resultar do aumento do aquecimento solar ou da mudança de correntes marítimas.

Sua frequência e intensidade também aumentaram com as mudanças climáticas causadas pelo homem, dobrando de número nas últimas quatro décadas.

“As ondas de calor marinhas são como os monstros do futuro”, disse Soheil Radfar, pesquisador de riscos costeiros da Universidade do Alabama em Tuscaloosa. “Devemos estar preparados contra esse monstro que vai sobrecarregar os ciclones tropicais e torná-los mais fortes.”

Previsão de rápida intensificação

O furacão Milton deixou os cientistas atônitos esta semana ao passar de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5.

O meteorologista John Morales se emocionou durante sua transmissão ao discutir a rápida evolução de Milton. A cientista Jennifer Francis chamou a súbita queda de pressão da tempestade de “insana”. O meteorologista Eric Webb disse que a taxa de intensificação foi “nada menos que lendária”.

O comportamento notável de Milton se deveu em parte à onda de calor marinha em curso, disse Radfar. Ele e sua equipe descobriram que as tempestades entre 1950 e 2022 tinham maior probabilidade de se intensificar rapidamente durante uma onda de calor marinha do que em períodos sem onda - se as condições atmosféricas também fossem favoráveis. Por exemplo, o furacão Milton também experimentou um baixo cisalhamento vertical do vento em seu caminho, ou seja, a mudança na velocidade e direção do vento com a altura, o que prejudica os furacões.

Em alta Internacional Furacão Milton: que horas chega? Onde está? Veja imagens de satélite A verdadeira história por trás desta foto que cativou os EUA há 50 anos era um mistério - até agora “Se todos os fatores forem favoráveis, há maior chance de intensificação rápida”, disse Radfar. “Mas o fator mais importante é a alta temperatura da superfície do mar.” Ao mesmo tempo, dizem os cientistas, o calor do oceano aumentou para níveis recordes nas últimas décadas devido à mudança climática causada pelo homem. O motivo é simples: os oceanos, que cobrem mais de 70% da superfície da Terra, absorvem a maior parte do excesso de calor gerado pela queima de combustíveis fósseis. A água também pode absorver grandes quantidades de calor com relativamente pouca mudança de temperatura, o que a torna um local muito eficiente para armazenar todo o calor aprisionado na atmosfera. Usando modelos de computador, uma análise da Climate Central disse que as temperaturas recordes da superfície do mar nas duas últimas semanas eram de 400 a 800 vezes mais prováveis como resultado da mudança climática. Sob a onda de calor, Radfar estimou que Helene tinha 80% mais chances de sofrer uma rápida intensificação em sua localização, com base em observações históricas. A intensificação rápida ocorre quando a velocidade sustentada do vento de uma tempestade aumenta em pelo menos 50 km/h em 24 horas. Helene, de fato, aumentou a velocidade de seus ventos em pelo menos 80 km/h em 24 horas, de acordo com o National Hurricane Center, uma das taxas mais rápidas de intensificação já registradas. O furacão Milton era ainda mais impressionante. A Radfar estimou que ele tinha 150% mais chances de se intensificar rapidamente com base em dados que mostravam outros furacões que passaram por aquela região em décadas anteriores durante uma onda de calor. Milton acabou aumentando sua velocidade de vento sustentada em 144 km/h em 24 horas, tornando-se uma das intensificações mais rápidas desde 1979.

Algumas partes do Golfo, associadas a correntes mais profundas e quentes que podem amplificar as tempestades, são mais propícias à rápida intensificação durante uma onda de calor, segundo o estudo de Radfar. Helene e Milton passaram por esses pontos quentes.

Furacão Milton ganhou força rapidamente e deixou cientistas atônitos. Foto: Marta Lavandier/Associated Press

“Para esses dois furacões, nossas observações históricas se alinham com o que aconteceu com Milton e Helene”, disse Radfar. O furacão Milton, segundo ele, sofreu uma intensificação mais acentuada do que Helene porque havia condições atmosféricas mais favoráveis para promover o crescimento do furacão.

As ondas de calor marítimas não afetam apenas a intensificação, mas também a velocidade do vento. A pesquisa mostra que os ciclones tropicais sob ondas de calor tiveram aumentos máximos na velocidade do vento até cerca de 36% maiores do que aqueles que se formaram durante períodos sem ondas de calor.

Os ciclones tropicais durante uma onda de calor tinham duas vezes mais probabilidade de se transformar em superfuracões (Categoria 4 ou 5) do que aqueles que não se transformaram - semelhante ao Helene e ao Milton, disse Myung-Sook Park, um dos autores do estudo.

O calor extra do oceano também adicionou mais chuvas às tempestades. Embora dois ciclones tropicais tenham apresentado intensidades semelhantes no início, as tempestades que passaram por ondas de calor marinhas mostraram sinais de mais precipitação, disse Park, pesquisador do Korea Institute of Ocean Science and Technology. Park disse que foi “particularmente empolgante” fazer essa nova conexão.

As fortes chuvas foram evidentes com o Helene, que deixou cair de 50 a 80 centímetros de chuva nas montanhas do oeste da Carolina do Norte. As previsões preveem outra rodada de chuvas fortes com Milton na Flórida.

“Quanto mais fortes essas tempestades ficam, mais elas carregam essa umidade e esse campo de chuva cada vez mais para o interior”, disse Dzwonkowski.

Morador da Flórida corre para carregar o carro e deixar apartamento antes da chegada do furacão Milton, que provoca fortes chuvas. Foto: Joe Raedle/Getty Images via AFP

Quantidade ilimitada de combustível para Helene e Milton

Mesmo com uma onda de calor marítima generalizada, nem todo o calor no Golfo do México é igual. Algumas áreas estão mais quentes e profundas do que outras, incluindo o que os cientistas chamam de “corrente de loop”.

Essa corrente, parte de um giro maior no Atlântico Norte, traz água quente do Caribe, passando pela Península de Yucatán até o Golfo do México. Ela se estende por cerca de meia milha para baixo, criando um reservatório profundo de água quente para os furacões explorarem.

Essa é uma das maiores fontes de calor no Golfo do México. “A corrente de loop é geralmente a água mais quente do Golfo na superfície e em profundidade”, disse Nan Walker, oceanógrafo da Universidade Estadual da Louisiana. “É basicamente uma quantidade ilimitada de calor para alimentar um furacão que passa por ela.”

Qualquer furacão que passe sobre a corrente de loop geralmente se intensifica, a menos que haja condições atmosféricas predominantes que impeçam que isso aconteça, disse Walker.

De fato, a temperatura abaixo da superfície “é o que realmente alimenta os furacões para que se intensifiquem e se tornem furacões muito mais fortes”, disse Séverine Fournier, cientista oceânico do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Parte do motivo pelo qual as águas quentes e profundas são importantes é o fato de os furacões agitarem as águas subterrâneas. Normalmente, a água é mais fria e traz temperaturas mais baixas para a superfície, muitas vezes sufocando o furacão.

Mas quando a água é mais quente em profundidades maiores, a água relativamente quente é trazida para a superfície, fornecendo combustível adicional para o furacão.

Escultura de Poseidon no mar em Yucatan, no México, antes da passagem do furacão Milton, que agora avança em direção à Flórida. Foto: Martin Zetina/Associated Press

Essa parece ter sido a história do Helene e do Milton. O Helene, que se movia rapidamente, passou pela corrente de loop e se intensificou, mas a água que ele trouxe à superfície ainda estava relativamente quente. A água “simplesmente se aquece novamente na superfície”, disse Fournier, que observou um fenômeno semelhante durante o furacão Michael.

Os cientistas dizem que não se esperava que o Milton se intensificasse tão rapidamente, mesmo que ainda não tenha passado pela corrente de loop.

“É surpreendente que o Milton tenha passado de uma categoria 1 para uma categoria 5. Ele nem sequer passou pela corrente de loop. Isso é inédito. Nunca vi isso acontecer, nunca”, disse Walker, que é pesquisador há cerca de três décadas. “Parece que o oceano superior do Golfo é muito quente”.

Mas a jornada do Milton ainda não terminou - espera-se que ele também passe pela corrente de loop em seu caminho para o leste até a Flórida.

Teoricamente, a corrente de loop poderia impulsionar Milton, mas espera-se que as condições atmosféricas - como o maior cisalhamento do vento - neutralizem o crescimento do furacão. O Centro de Furacões prevê que a tempestade se enfraquecerá antes de atingir a região da Baía de Tampa, embora atingir uma categoria 4 ou 3 ainda possa ser catastrófico, dependendo de quando e onde atingir a terra.

“Os furacões não estão respondendo apenas ao conteúdo de calor do oceano”, disse Fournier. “Há muitos requisitos que precisam ser atendidos, especialmente também na atmosfera.”