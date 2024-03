Homem que se diz ‘petista ladrão’ em vídeo não é líder do MST, mas sim ex-candidato do PRTB

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem aparentemente alcoolizado, na beira de uma piscina e com bebidas à sua frente, se diz “petista ladrão”. Uma legenda diz que ele é João Pedro Stedile, líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Quem aparece no vídeo é Valdecir Hanauer, que se identifica nas redes sociais como “patriota” e foi candidato a deputado federal pelo PRTB no Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022. Ele não se elegeu.

Captura de tela da postagem verificada Foto: Reprodução/TikTok

Saiba mais: Vídeos publicados no TikTok compartilhados na própria rede social ou em outras mídias exibem o nome do perfil que primeiramente divulgou o material. Dessa forma, ao consultar o perfil que aparece no vídeo, foi possível identificar a identidade do homem que aparece nas imagens. Trata-se de Valdecir Hanauer, que se descreve como “patriota”, e postou o vídeo em 16 de março, em tom de ironia.

Ele foi candidato a deputado federal pelo Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), mas não se elegeu. Em seu perfil, há postagens de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estadão Verifica não conseguiu contato com Valdecir.