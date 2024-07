Deputado do PT cita corte de gastos em entrevista, não falência do governo

Saiba mais: as postagens utilizam a fala do vice-líder do governo no Congresso Nacional para afirmar que o Brasil enfrenta situação de falência no governo Lula. No entanto, a entrevista do deputado não permite tirar essa conclusão.

A entrevista foi concedida ao programa CNN 360°, da CNN Brasil. Na íntegra, percebe-se que o tema em discussão é o compromisso com a responsabilidade fiscal, assunto que dominou o noticiário de Economia na última semana, quando declarações de Lula colocaram em xeque a necessidade de corte de gastos públicos para garantir o equilíbrio no orçamento.