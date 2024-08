Postagem manipula resultado de pesquisa para colocar Marçal na liderança da corrida eleitoral em SP

O que estão compartilhando: que o candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) lidera a corrida eleitoral com 28,9% das intenções de voto.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A imagem real com os resultados de uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Veritá foi manipulada. Na realidade, quem aparece com 28,9% das intenções de voto é o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Marçal aparece em terceiro lugar, com 14%, atrás do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Postagem manipula resultado de pesquisa para colocar Pablo Marçal na liderança da corrida eleitoral Foto: Reprodução/X

Saiba mais: o resultado real da pesquisa eleitoral do Instituto Veritá foi divulgado em 4 de julho. O levantamento indicou Boulos na liderança da corrida eleitoral, com 28,9%. Nunes apareceu em segundo lugar, com 16,9%. Na sequência, aparecem Marçal, 14%; José Luiz Datena (PSDB), 13,4%; Tabata Amaral (PSB), 4,4%; Kim Kataguiri (União Brasil), 4,1% e outros. Veja abaixo.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19 de junho, com 1.202 entrevistados. A margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02743/2024. Postagens nas redes sociais, contudo, manipularam a imagem de divulgação para inverter as posições de Boulos e Marçal. As publicações que colocam o ex-coach na liderança da corrida eleitoral acumulam mais de 200 mil visualizações no X (antigo Twitter) e TikTok.

Pesquisas recentes mostram um cenário similar ao divulgado pelo Instituto Veritá no início do mês passado. Nesta quarta-feira, 21, a pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de São Paulo mostrou que Boulos tem 28,5% das intenções de voto, enquanto Nunes tem 21,8%. Marçal aparece em terceiro lugar, com 16,3%, seguido de Tabata, com 12%, Datena, com 9,5%, e Marina Helena (Novo), com 4,3%.

O levantamento da AtlasIntel entrevistou 1.803 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O registro no TSE é SP-02504/2024.

Este boato também foi contestado pelo Aos Fatos.

Como lidar com postagens do tipo: pesquisas eleitorais são divulgadas pelos próprios institutos, com repercussão da imprensa. Na postagem analisada, é possível identificar que a logomarca do Instituto Veritá. O Estadão Verifica consultou páginas oficiais do instituto (aqui) e constatou que a imagem foi manipulada. Antes de disseminar um conteúdo duvidoso, que divulga dados controversos, faça uma busca em fontes confiáveis.