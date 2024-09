É falso que Marília Gabriela seja autora de vídeo com criticas a Alexandre de Moraes

O que estão compartilhando: que a jornalista Marília Gabriela compartilhou um vídeo em que fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A mulher que aparece no vídeo não é Marília Gabriela e sim Regina Velloso, dona de casa que compartilha comentários políticos no Instagram. Velloso confirmou ao Verifica que não é a primeira vez que seus vídeos são “reeditados” e disse nunca ter tido “a intenção de se comparar com a jornalista em questão”.

Autoria de vídeo está sendo erroneamente à Marília Gabriela. Foto: Reprodução/Thread

PUBLICIDADE Saiba mais: Um vídeo com críticas a Moraes foi erroneamente atribuído à jornalista Marília Gabriela. A legenda da postagem diz: “Marília Gabriela...Ela não é apenas uma jornalista, também já fez filmes e novelas. Mas tal qual Regina Duarte, não participa do conluio destes artistas idiotas da lei Rouanet. É uma mulher de fibra e patriota, lembra do comentário, que ela fez, logo no início deste desgoverno, ‘parem que eu quero descer’”. Leitores pediram a checagem desse conteúdo no WhatsApp (11) 97683-7490.

Por meio da busca reversa de imagens (veja aqui como fazer) foi possível localizar a reprodução do mesmo vídeo em um site (aqui). Nessa reprodução, aparece a logo da rede social Kwai. Ao pesquisar os termos “Marília Gabriela” e “Alexandre de Moraes” no Kwai, encontramos vídeos da mesma mulher falsamente creditados à jornalista. Em uma dessas publicações, há a inscrição do nome Regina Velloso, que é verdadeira a responsável pelo vídeo.

O vídeo foi publicado por ela em seu Instagram no dia 14 de agosto (aqui). A publicação foi um dia após o jornal Folha de S. Paulo divulgar que o gabinete de Moraes deu ordens de forma não oficial para técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) produzirem relatórios para serem usados no STF. Regina afirma que “a Justiça está dando sinais de que vai acontecer” uma “queda” do ministro.

Não é a primeira vez que Regina é confundida com a jornalista Marília. A AFP checou outras duas postagens que creditavam vídeos de Velloso erroneamente (aqui e aqui). Procurada pelo Verifica, a autora disse que a comparação não é bem-vinda: “Como ocorre regularmente nas redes sociais, que usam nossos vídeos e reeditam conforme desejam. Sou dona de casa, brasileira e livre para criar meus próprios conteúdos. Nunca tive a intenção em me comparar a jornalista em questão”, disse. A reportagem tentou contato com a equipe de Marília Gabriela mas não obteve retorno até a publicação desta checagem.

Como lidar com postagens do tipo: Ao se deparar com uma publicação suspeita, procure fontes confiáveis que possam certificar se aquele conteúdo é autêntico. Procure, por exemplo, as redes oficiais da pessoa citada e veja se a declaração foi repercutida por jornais de confiança antes de compartilhar.

Esse conteúdo também foi checado por AFP, Boatos.Org, Lupa e UOL Confere.