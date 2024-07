É falso que polícia tenha identificado atirador de Trump como ‘Mark Violets, extremista antifa’

O que estão compartilhando: imagem de um homem chamado Mark Violets, que seria um extremista antifascista responsável por atentar contra a vida do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. De acordo com o Federal Bureau of Investigation (FBI), órgão responsável por conduzir as investigações sobre o atentado, o atirador chamava-se Thomas Matthew Crooks. A imagem mostra a foto do jornalista italiano Marco Violi. Em comunicado postado em seu perfil no Instagram, ele classificou como totalmente infundados os conteúdos que o acusam de ser o autor dos disparos.

Jornalista italiano Mark Violi é alvo de boato que o acusa de ser o perpetrador do ataque contra Donald Trump Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Circula nas redes sociais a foto de um homem de touca e óculos escuros junto com o texto: “O Departamento de Polícia de Butler confirma a morte do atirador #Trump identificado como Mark Violets, um conhecido extremista antifa”.

Homem da imagem é jornalista italiano

A pessoa que aparece de touca preta e óculos escuros é o italiano Mark Violi, responsável por um site de jornalismo esportivo. Em um postagem feita em seu perfil no Instagram, ele negou envolvimento no atentado e revelou ser vítima de um grupo de odiadores há anos. “Estão arruinando minha vida desde 2018, inclusive com perseguições em minha casa, fotos do meu interfone e da minha porta da frente. Verdadeiros stalkers”, escreveu. Veja o pronunciamento dele:

Thomas Matthew Crooks foi identificado como atirador

PUBLICIDADE O autor dos disparos que atingiu Donald Trump de raspão, matou um espectador e deixou outros dois feridos foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Ele foi morto pelo Serviço Secreto logo após o atentado.

Lembrado como um homem quieto e solitário, Crooks não tinha histórico de problemas mentais, nem demonstrava firmes convicções políticas em postagens nas redes sociais. Até o momento, não há evidência que o atirador de Trump seja um “extremista Antifa”. O FBI afirmou que ele agiu sozinho e que ainda não sabe a motivação do atentado.

Como lidar com postagens do tipo: O atentado contra Trump é recente e a investigação ainda está em andamento. A imprensa está fazendo uma ampla cobertura com atualizações diárias à medida em que novas informações vêm à tona. Confira se as informações que circulam nas redes sociais também estão nas notícias sobre o assunto.

