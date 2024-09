É falso que Pablo Marçal tenha entrado em coma após cadeirada em debate

Saiba mais: Marçal foi agredido por Datena no quarto bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado no último domingo, dia 15, na TV Cultura. Após o evento, diferentes vídeos começaram a circular nas redes sociais. Um deles, divulgado no perfil do próprio Marçal, mostra ele sendo atendido dentro de uma ambulância a caminho do Hospital Sírio-Libanês, onde foi atendido.

Esse vídeo foi compartilhado por uma conta no Instagram com a alegação de que Marçal havia entrado em coma e que precisou ser reanimado por médicos. A informação é falsa, e foi desmentida pela própria assessoria do candidato do PRTB. “A informação não procede, de forma alguma. A única manobra que foi feita até o trajeto para o hospital foi a colocação da máscara de oxigênio, porque ele estava sentindo dificuldade para respirar”, informou ao Verifica a assessoria do candidato.