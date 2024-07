O que estão compartilhando: que a skatista Rayssa Leal dedicou, em entrevista à Cazé TV, sua medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Capitão Jair Bolsonaro, eu desejo muito que em 2028 eu ganhe o ouro e que ele volte a ser presidente”, teria dito ela.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso porque não houve declaração como essa da atleta em entrevista à Cazé TV, canal no YouTube que transmite as Olimpíadas. A skatista conquistou a medalha de bronze neste domingo, 28, aos 16 anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Leitores enviaram a sugestão de checagem pelo WhatsApp do Estadão Verifica (11) 97683-7490.

É falso que Rayssa Leal tenha dedicado medalha olímpica a Bolsonaro em entrevista Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: Após Rayssa levar o bronze nos Jogos Olímpicos e se tornar a atleta mais jovem a vencer medalhas em duas Olimpíadas diferentes, publicações nas redes sociais passaram a espalhar a desinformação sobre a skatista. Postagem com mais de 400 mil visualizações no TikTok afirmou que Rayssa dedicou sua conquista a Bolsonaro e apoiou sua eleição, em entrevista. Porém, não houve nenhuma declaração como essa da atleta durante conversa com jornalista da Cazé TV, canal esportivo no Youtube, depois da cerimônia de premiação.

A transmissão original do canal mostra que Rayssa conversou com a repórter Dayana Natale e o humorista Diogo Defante após subir no pódio em Paris. Na entrevista completa, ela conta que se surpreendeu com a torcida brasileira e confessou que ficou nervosa na competição, mas superou o medo para a manobras finais. “Foi coisa louca, mas o meu time ficou ali do meu lado, me deu um abraço, me motivou”, disse. “Eu nunca vi tanto brasileiro longe do Brasil. Foi legal, parece eu tava correndo no meu País”, complementou.

Rayssa garantiu sua segunda medalha olímpica; nos Jogos de Tóquio, em 2021, ela conquistou a prata. Foto: GASPAR NOBREGA-COB

Diferentemente do que alega a publicação analisada, a atleta não dedicou sua medalha a Bolsonaro e não citou apoio político em nenhum momento da entrevista. É possível ver o trecho a partir das 2 horas, 31 minutos e 50 segundos da transmissão oficial. Também não foram encontrada declarações da skatista sobre as eleições ou em relação ao ex-presidente na imprensa. Bolsonaro está inelegível pelo TSE até 2030.

A Carta Olímpica, um conjunto de regras aos Jogos, define que “não é permitida em qualquer instalação Olímpica qualquer forma de manifestação ou de propaganda política, religiosa ou racial”, no artigo 50. Os princípios são aplicados a todos, desde atletas, treinados e patrocinadores.

Como lidar com posts do tipo: É comum que em eventos internacionais, como as Olímpiadas, aumente a circulação de desinformação sobre o assunto. Antes de acreditar, pesquise por informações confiáveis na imprensa profissional. Neste caso, bastaria procurar pela transmissão original, citada na publicação, para conferir que Rayssa Leal não fez tais declarações.