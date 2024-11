É falso que governo tenha determinado bloqueio de documentos de quem não sacar ‘Resgata Brasil’

Saiba mais: a peça verificada foi publicada na quarta-feira, 13, por uma página que imita nome e identidade visual do gov.br, portal oficial do governo federal que reúne serviços e informações para o cidadão. No vídeo, a imagem do advogado Fernando Chagas é manipulada para promover um site classificado como não seguro pela ferramenta Navegação Segura, do Google. Conforme informações da ferramenta, páginas do site fraudulento tentam enganar os visitantes para que compartilhem informações pessoais.

De acordo com a ferramenta de detecção de inteligência artificial InVid/Hiya, o vídeo usou a técnica de clonagem de voz para imitar o advogado. Nas imagens, é possível perceber que o rosto do advogado se move de forma incomum e a fala não parece natural. O conteúdo falso imita os que Chagas publica em seu perfil, geralmente respondendo a questionamentos de seguidores.