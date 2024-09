Checamos a sabatina ‘Eldorado’ com Ricardo Nunes; veja o resultado

O candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) participou nesta quinta-feira, 29, da sabatina da rádio Eldorado. O Estadão Verifica, núcleo de checagem de fatos do Estadão, analisou as alegações feitas pelo prefeito. Foram consideradas apenas afirmações factuais, como números, datas, comparações de grandeza e outras. Após a apuração, atribuímos as etiquetas “falso”, “enganoso”, “exagerado”, “subestimado”, “impreciso”, “falta contexto” e “verdadeiro”.

A checagem foi atualizada às 19 horas de 2 de setembro para acréscimo do outro lado. Veja abaixo o resultado.

O prefeito Ricardo Nunes participou da sabatina da rádio 'Eldorado' nesta segunda-feira, 2. Foto: Reprodução/YouTube Estadão

Licitação do BRT Radial Leste

PUBLICIDADE O que Nunes disse: que a licitação para as obras do BRT Radial Leste ficou parada um ano no Tribunal de Contas do Município (TCM). O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O edital de licitação foi publicado em 22 de dezembro de 2022 no Diário Oficial do Município. O conselheiro substituto do TCM Leven Mitre Vampré determinou a suspensão em 21 de janeiro de 2023 por suspeita de irregularidades e inconformidades. Em 28 de junho de 2023, ou seja, pouco mais de seis meses depois da publicação no Diário, o TCM liberou a licitação por unanimidade e a condicionou a adequações no edital.

Entre as exigências do tribunal estavam a manutenção das estações exclusivas de embarque e desembarque, com a cobrança antecipada de passagens, e a utilização de câmeras de monitoramento para fiscalização das obras em tempo real. O TCM também exigiu que a prefeitura apresentasse a licença ambiental e o projeto básico das obras.

Outro lado: A assessoria de Nunes afirmou que, “enquanto as adequações do edital não forem feitas e atualizadas pelo TCM, a gestão pública o considera sob égide do Tribunal”.

Usuários na Cracolândia

O que Nunes disse: que em 2015, na gestão do PT, havia 4 mil usuários na Cracolândia, e que hoje há 900.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Em janeiro de 2015, a Prefeitura de São Paulo informou que o fluxo era de 300 pessoas por dia. Uma reportagem do Estadão esteve no local naquele período e registrou aproximadamente 700 pessoas, número bem abaixo das 4 mil citadas por Nunes. Em 2016, um levantamento do governo de São Paulo mostrou que a Cracolândia tinha uma população de 709 usuários. No ano seguinte, quando o PT deixou o governo, houve crescimento de 160% no número de usuários, que saltou para 1.861. Esse aumento foi omitido por Nunes.

Conforme noticiado pelo G1, foi registrado crescimento do fluxo na primeira quinzena de março de 2024, na comparação do mesmo período do ano passado. Os dados da Prefeitura de São Paulo indicam que a média de usuários de drogas que frequentaram a área passou de 442 para 519 (+17,4%) pela manhã e de 503 para 726 (+44,3%) à tarde.

Outro lado: A assessoria declarou que o número de 4 mil usuários foi apurado no início de 2017, no contexto da criação do Programa Redenção. A campanha de Nunes citou uma reportagem da Folha de S. Paulo, que não informa os números de 2015.

Pessoas trans

O que Nunes disse: que não existe nenhum bolsonarista contra pessoas transexuais.

Programa Transcidadania

O que Nunes disse: que o programa Transcidadania, criado na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), era de R$ 500 e destinado a 100 pessoas. Segundo o prefeito, o alcance do programa foi ampliado para mais de 600 beneficiários, que ganham mais de R$ 1,2 mil.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. O primeiro ano do Transcidadania, em 2015, contava com 100 vagas e pagava auxílio de R$ 827,40, segundo a Prefeitura de São Paulo. O valor subiu para R$ 983,34 em 2016. Neste ano, a bolsa é de R$ 1.482,60 e são 960 vagas. O benefício existia como Programa Operação Trabalho (POT) LGBT desde 2008.

Outro lado: Segundo a assessoria, o candidato confundiu o valor inicial do benefício, “devido aos grandes avanços de valores, de atuação e abrangência deste programa na sua gestão”.

Número de obras

Outro lado: A assessoria afirmou que o candidato se refere aos dados fechados (57 mil) até o final do primeiro semestre deste ano.

Histórico do coronel Mello Araújo

O que Nunes disse: que o coronel Mello Araújo, candidato a vice-prefeito, nunca teve nenhuma ação contrária a ele em 30 anos de serviço na Polícia Militar.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. Em julho, o Estadão noticiou que a Polícia Militar de São Paulo impôs sigilo de 100 anos sobre os processos administrativos disciplinares abertos contra o coronel. Conforme a PM, as ocorrências que tiveram participação de Mello Araújo “foram devidamente investigadas, sendo os respectivos inquéritos posteriormente arquivados” e não resultaram na abertura de processos judiciais.

Outro lado: A assessoria alegou que “não houve nenhuma ação contrária ou advertência ou condenação contra o coronel Mello nos 30 anos de serviços prestados às forças de segurança do Estado de São Paulo”.

Desemprego

O que Nunes disse: que São Paulo está com o menor índice de desemprego desde 2015 e que está batendo recorde de emprego e renda.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. Segundo a prefeitura, uma análise dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que, no primeiro trimestre de 2024, a cidade de São Paulo registrou 6,9% de desemprego, a menor taxa desde 2015. A prefeitura também calculou, com base em dados do Caged, que a renda média do trabalhador paulistano é 71% maior do que a média do restante do Brasil. Mas a fala do candidato pode dar a entender que os números estão melhorando de forma constante, o que não é verdade. Segundo dados do próprio Caged, a Capital tem registrado oscilações no saldo de empregos desde janeiro de 2021. Em julho, por exemplo, o saldo foi menor do que em junho de 2024.

Outro lado: De acordo com a assessoria, a fala do candidato não dá a entender que os números melhoraram de maneira constante desde 2015. A campanha declarou que a afirmação “batendo recorde de emprego” não é baseada no Caged, mas no número de pessoas ocupadas de acordo com a Pnad Contínua: 6,8 milhões no segundo trimestre de 2024.

Média do Ideb

O que Nunes disse: que a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das capitais foi de 5,6, enquanto São Paulo teve 5,8. Que houve piora nos anos iniciais, de 4,8 para 4,6. Que, na cidade administrada pelo PSOL, a média foi de 5.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. Nos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de São Paulo, a nota caiu de 6 para 5,6 no Ideb entre 2019 e 2023. Em relação aos anos finais, a nota foi de 4,8 em 2019 e 2023.

Em 2023, a média de todas as capitais brasileiras do 1º ao 5º ano foi de 5,6. Do 6º ao 9º an0, o resultado médio foi de 4,7 (veja as notas aqui). A administração do PSOL, citada por Nunes, é a do prefeito Edmilson Rodrigues, em Belém. O Ideb da capital paraense foi de 5 nos anos iniciais e de 4,7 nos finais.

Outro lado: Segundo a assessoria, o candidato falava das redes municipais em geral e citava que a nota da rede municipal de São Paulo nos anos finais do Ensino Fundamental (4,8) é melhor que a média das redes municipais do Brasil (4,6). Nos anos iniciais do Ensino Fundamental a nota da rede municipal de SP (5,6) ficou 0,2 abaixo da média das redes municipais do Brasil (5,8).

Tamanho de São Paulo

O que Nunes disse: que São Paulo é dez vezes maior que Paris e tem população maior que a de Portugal.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. São Paulo tem 1.521,110 km² enquanto Paris tem 105,40 km², ou seja, a cidade brasileira é 14 vezes maior que a francesa. A população de São Paulo é estimada em 11.895.578 pessoas pelo IBGE, enquanto a portuguesa foi estimada em 10.639.726 pessoas em 31 de dezembro de 2023 pelo órgão de estatísticas local.

Outro lado: A assessoria informou que o candidato não quis ser obrigatoriamente exato na sua comparação, mas “ressaltar as diferenças entre o colossal tamanho de São Paulo comparado a Paris”.

Frota de motos

O que Nunes disse: que aumentou muito o número de motos, de 1 milhão para 1,3 milhão. Hoje são 7 milhões de veículos na cidade.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é impreciso. De fato, a frota de motos em São Paulo é de 1,3 milhão, segundo dados de julho do Ministério dos Transportes. Quando Nunes assumiu a Prefeitura, em maio de 2021, havia 1 milhão. Porém, a frota total de veículos na cidade é 9,6 milhões, sendo 6,3 milhões de carros.

Outro lado: Segundo a assessoria, o candidato deve ter estimado aproximadamente 6 milhões de carros e mais 1 milhão de motos.

Manifestação do 7 de setembro

O que Nunes disse: que a manifestação marcada para o dia 7 de setembro é em defesa da liberdade e do Estado Democrático de Direito.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. A manifestação marcada para o dia 7 de setembro foi convocada pelo pastor Silas Malafaia em favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O senador Magno Malta (PL-ES) divulgou o ato como uma mobilização para “denunciar a ditadura do Judiciário no Brasil”. A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi confirmada no evento, que deve ocorrer na Avenida Paulista.

Outro lado: A assessoria afirma que o candidato mantém o que afirmou na própria entrevista: “defende e defenderá a liberdade e o Estado Democrático de Direito”.