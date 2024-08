Postagem usa IA para imitar voz de Rodrigo Faro e divulgar anúncio falso de venda de celulares

O que estão compartilhando: que o apresentador Rodrigo Faro divulgou em vídeo uma oferta de smartphones da Xiaomi por menos de R$ 100, em comemoração ao aniversário de 25 anos do Mercado Livre.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Um vídeo verdadeiro do apresentador foi editado, provavelmente com uso de inteligência artificial (IA), para fazer parecer que ele fazia a propaganda. Na versão original, Faro fazia uma brincadeira com os seguidores ao dizer que “malha o bumbum”. O vídeo falso tem várias características de manipulação por meio de IA, como o tom robótico da fala. A ferramenta de detecção de IA Loccus.ia aponta que há muito alta probabilidade que a tecnologia tenha sido usada para copiar a voz do apresentador. Vale ressaltar ainda que no site oficial do Mercado Livre não há promoção de venda do Xiaomi Poco X5 por R$ 96,90.

É falso que Mercado Livre tenha promoção de celular da Xiaomi por R$ 96,90. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: A ferramenta de detecção Loccus.Ia indica muito fortemente que a tecnologia de IA foi usada para clonar a voz de Rodrigo Faro. A técnica foi usada em 99% do áudio, de acordo com a ferramenta (veja abaixo). É possível perceber características estranhas na voz: o tom é robótico e repetitivo, e não parece natural. Também se pode observar que o discurso não é sincronizado com o movimento dos lábios.

Ferramenta de detecção apontou uso de IA em 99% do áudio. Foto: InVid/Loccus.IA

No vídeo, o apresentador parece dizer que os aparelhos de celular podem sair por R$ 96,90 se o consumidor responder a uma pesquisa. No site do Mercado Livre, não há promoção de celular da marca Xiaomi por esse preço. Uma busca na plataforma aponta que o produto é vendido a partir de R$ 1.789.

O vídeo verdadeiro foi publicado por Faro em novembro de 2023. O apresentador faz uma brincadeira e diz que vai fazer um esclarecimento sobre notícias que saíram sobre ele. Ao final, ele conclui dizendo que “malha o bumbum”.

Como lidar com postagens do tipo: Com o avanço da tecnologia por IA, conteúdos enganosos com o intuito de aplicar golpes têm surgido com mais frequência nas redes. Para identificar esse tipo de conteúdo, é importante prestar atenção a detalhes como a movimentação dos lábio. O Verifica já mostrou que uma postagem usou IA para imitar voz de apresentadora do Fantástico e aplicar golpe, e que é falso que Ratinho tenha anunciado ‘resgate da prosperidade’.

A Lupa e UOL Confere também checaram conteúdo semelhante ao aqui analisado.