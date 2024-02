Postagem usa IA para imitar voz de apresentadora do Fantástico e aplicar golpe

Saiba mais: A publicação nas redes sociais utiliza um trecho do Fantástico do dia 02 de abril de 2022. No programa original, as apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta falavam sobre a prisão de Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida como Bibi Perigosa. Em seguida, após um anúncio, elas encerram o programa. É possível assistir a íntegra no Globoplay a partir de 02:10:16.

Na peça adulterada golpistas usaram um áudio fake, com a mesma voz da apresentadora do Fantástico, para afirmar que são os “últimos dias para consultar e resgatar o dinheiro esquecido”. A técnica é conhecida como deepfake, quando a partir de um banco de arquivos reais, a inteligência artificial cria um conteúdo falso com as mesmas características de imagens ou sons. Em parceria com o Projeto Comprova, o Estadão Verifica já explicou o que é e como funciona a técnica de desinformação.