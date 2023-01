Homem ao lado de Dino em vídeo é governador do Maranhão, não preso por bomba em Brasília

É falso que o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), tenha sido filmado comemorando a vitória ao lado de George Washington de Oliveira Sousa, preso por planejar um atentado a bomba em Brasília. O homem que aparece no vídeo é Carlos Brandão (PSB), eleito governador do Maranhão. Campanha de desinformação tenta desvincular do ex-presidente Jair Bolsonaro o acusado pelo crime. George participava de um acampamento bolsonarista na capital federal.

Carlos Brandão foi vice de Dino no governo do Maranhão e foi eleito para ser seu sucessor. Foto: Reprodução

O vídeo mostra Flávio Dino comemorando ao lado de um homem de camiseta verde. As imagens circulam com legenda que alega que “O terrorista de Brasília é amigo do Dino.... Tudo armação”. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

A gravação mostra a apuração do segundo turno, no Maranhão. Dino deixou o governo do Estado para concorrer e ser eleito senador. Ele conseguiu eleger seu vice, Carlos Brandão, para seu lugar no governo.

Os dois políticos publicaram fotos do momento em que comemoravam a vitória de Lula. É possível ver que os dois aparecem com as mesmas roupas que aparecem no vídeo viral. Brandão escreveu: “O nosso time está completo: Flávio no Senado, eu como governador e Lula para nos ajudar com um avanço ainda maior no Maranhão.”

O nosso time está completo: Flávio no Senado, eu como governador e Lula para nos ajudar com um avanço ainda maior no Maranhão.

Quanta gratidão ao povo do Maranhão! Vencemos com todos vocês! pic.twitter.com/Ok6lmZ3FfV — Carlos Brandão 🇧🇷 (@carlosbrandaoma) October 31, 2022

Será que fiquei feliz quando viramos a apuração e vencemos ? pic.twitter.com/syIAU7DOX6 — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 31, 2022

Preso por planejar explodir bomba em Brasília

George Washington de Oliveira Sousa é gerente de um posto de gasolina do Pará. Ele foi preso após a Polícia encontrar uma bomba colocada em um caminhão, em Brasília. Ele confessou que sua intenção era explodir o artefato no aeroporto da cidade, às vésperas da posse do presidente Lula.

Uma campanha de desinformação tenta dissociar George Washington do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estadão Verifica já mostrou que posts falsamente alegavam que ele seria sindicalista da Petrobras. Washington disse à Polícia que era simpatizante de Bolsonaro e que suas ações foram motivadas pelas palavras do presidente.

