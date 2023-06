Vídeo engana ao atribuir a governo Lula problema em bomba da Transposição do São Francisco

O que estão compartilhando: que a Transposição do Rio São Francisco está sem água desde janeiro e que os donos de carros-pipa estão se beneficiando com isso.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Não há vazão de água na Estação de Bombeamento EBI-3, em Salgueiro, desde janeiro deste ano, mas a falha se deve a um problema apresentado em novembro de 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL). Não há problemas de abastecimento nos Estados atendidos.

Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo mostra um homem próximo a um dos canais da Transposição do Rio São Francisco nas imediações do canteiro de obras da ferrovia Transnordestina, em Salgueiro (PE). Ele grava o vídeo em 12 de abril de 2023 e afirma que não há água no local desde janeiro, o que é verdade. A operação continua suspensa até esta terça-feira, 20 de junho.

O texto inserido sobre o vídeo, contudo, engana ao insinuar que o problema foi provocado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e que os donos de carros-pipa estão se beneficiando com a situação. A alegação presente no vídeo já foi desmentida outras vezes pelo Estadão Verifica. Desde o início do ano, conteúdos têm se espalhado na internet alegando que, graças ao novo governo, a Transposição do Rio São Francisco secou, ou foi intencionalmente desligada com o intuito de prejudicar a população e beneficiar donos de carros-pipa, o que não é verdade.

Problema na EBI-3

No final de janeiro deste ano, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) precisou interromper a vazão de água na Estação de Bombeamento EBI-3, na Barragem de Jati, em Salgueiro, por conta de um defeito apresentado em novembro do ano passado. Segundo o MIDR, no final do ano passado, foram detectadas anomalias no funcionamento de um conjunto de motobombas.

Em janeiro, a paralisação do equipamento foi determinada diante da ocorrência de uma vibração excessiva, que provocou um desgaste prematuro dos rolamentos do conjunto de motobombas. A continuidade do funcionamento poderia provocar danos ao bem público, além de não garantir a segurança dos trabalhadores. O MIDR, então, entrou em contato com o fabricante da bomba e pediu urgência no reparo.

Na semana passada, o MIDR disse ao Projeto Comprova, do qual o Estadão Verifica faz parte, que a previsão para a retomada da operação normal na EBI-3 era a segunda quinzena de julho. Nesta terça-feira, 20, o ministério disse, em nota, que “tem atuado para que o Projeto de Integração do São Francisco (PISF) volte à normalidade o quanto antes”.

Sem problemas de abastecimento

Também em nota, o MIDR afirmou que nenhum os três Estados atendidos pelo trecho paralisado da Transposição – Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte – passa por problemas de abastecimento. Dados divulgados pelo governo do Ceará no início de junho apontam que o aporte hídrico do Estado é atualmente o melhor desde 2012, com 51,2% da capacidade total.

No Rio Grande do Norte, o volume equivalente dos reservatórios era de 62,29% nesta terça, 20. Os dados atuais da Paraíba não estão disponíveis no site oficial da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), mas esta reportagem do site do Jornal A União, do próprio governo, mostra que 18 açudes do Estado estavam sangrando – ou seja, com volume de água acima da capacidade – em 11 de abril, um dia antes de o vídeo aqui investigado ser gravado.

Atualmente, a Operação Carro-Pipa, do Exército Brasileiro, atende a 21 municípios do Ceará – dos 27 cadastrados, seis tiveram a operação suspensa, sendo três por falta de pipeiros interessados e dois por causa da chuva. Na Paraíba, são 146 municípios atendidos – em cinco, a operação foi suspensa por falta de pipeiros. No Rio Grande do Norte, são 54 municípios atendidos.